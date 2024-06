Immina Films dévoile aujourd'hui les premières images du film Mlle Bottine, une nouvelle version du classique des contes pour tous Bach et Bottine.

On y retrouve le formidable comédien Antoine Bertrand, qui y donne la réplique à la jeune Marguerite Laurence (voir sa photo ici), dont c'est le premier rôle au grand écran. Rappelons qu'il s'agit de la fille d'une chanteuse bien connue.

Réalisé par Yan Lanouette Turgeon et scénarisé par Dominic James (Coco ferme), le film prendra l’affiche partout au Québec le 29 novembre prochain.

Le synopsis renouvelé va comme suit : Philippe, un compositeur d’opéra en panne d’inspiration, se voit forcé d'héberger sa nièce Simone, une orpheline rebelle et excentrique dont la meilleure amie est une moufette. Malgré leurs personnalités diamétralement opposées, Philippe et Simone découvrent rapidement qu’ils pourraient avoir besoin l’un de l’autre plus qu’ils ne l’auraient initialement cru.

Mateo Laurent Membreño Daigle, Mani Soleymanlou, Marilyn Castonguay, Ellen David, Benoît Gouin, Jean-François Provençal, Louise Turcot, Myriam Fournier et Dino Tavarone complètent la distribution.

Voyez la bande-annonce ci-dessous.

« Nous sommes immensément fiers de distribuer Mlle Bottine, un film qui plaira à toute la famille et qui en fera la sortie idéale à l’approche des Fêtes! C’est une histoire qui réchauffe le cœur et qui rassemble. Alors que les nostalgiques seront comblés, une toute nouvelle génération découvrira cette histoire à la fois drôle et touchante. Et que dire de la chimie entre Antoine Bertrand et la jeune Marguerite Laurence, dans son premier rôle au cinéma », indique Patrick Roy, président d'Immina Films.

À voir partout au Québec à compter du 29 novembre prochain! Nous avons très hâte, et vous?