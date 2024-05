Découvrez Geneviève Schmidt dans son nouveau rôle (bande-annonce)

Cinémaginaire et TVA Films dévoilent aujourd'hui la bande-annonce officielle du film Nos Belles-soeurs, inspiré de l'oeuvre culte de Michel Tremblay.

C'est Geneviève Schmidt qui y tient le rôle principal de Germaine Lauzon.

Alors que les premiers extraits nous donnaient bien peu d'indices sur le style du film, voilà que ces nouvelles images du film nous permettent d'apprécier quelques segments chantés et dansés.

Le film Nos Belles-Sœurs, raconte l’histoire de Germaine Lauzon, ménagère gagnante d’un million de timbres-primes qui, croit-elle, lui permettront d’accéder au bonheur et à un nouveau monde auquel elle rêve depuis si longtemps. Mais, sa joie et son plaisir feront des jalouses…

Geneviève Schmidt écrit sur ses réseaux sociaux : « Voila. Un film à voir dans un cinéma, en SALLE! L’Univers de Michel Tremblay, la vision de René Richard Cyr, l’oeil de Yves Bélanger la musique de Daniel Bélanger … les coeurs et les talents de notre gang - acteurs et actrices . On a travaillé fort ; j’en suis fière. 🩷❤️💛. Je me pince encore. Et si on « pétait »le box-office . 11 juillet. »

Guylaine Tremblay, Anne-Élisabeth Bossé, Debbie Lynch-White, Véronic DiCaire, Ariane Moffatt, Valérie Blais, Pierrette Robitaille, Diane Lavallée, Véronique Le Flaguais, Jeanne Bellefeuille, Guillaume Cyr, Steve Laplante, Maxime Le Flaguais, Isabelle Blais, Benoit Brière, Yves Jacques et Charles-Aubey Houde complètent cette distribution tout étoile.

Katerine et Alexandre Leblanc de Team White, duo vainqueur de la première saison de la compétition de danse télévisée Révolution, signent les chorégraphies.

Rappelons que le 11 juillet 2024 marquera l'arrivée sur tous les écrans aux quatre coins de la province de ce film écrit et réalisé par René Richard Cyr, produit par Denise Robert, avec la musique de Daniel Bélanger.