Le gagnant du Grand Chantier RONA n'en était pas à sa première expérience à la télé, loin de là.

Maxime Dumontier a joué dans de nombreuses productions, tant à la télé qu'au cinéma. On a pu le voir au petit écran notamment dans Trauma, Unité 9, Au secours de Béatrice et 5e rang, puis au cinéma dans des films comme Tout est parfait, Les grandes chaleurs et Columbarium.

Nous l'avions questionné sur sa décision de changer de carrière après autant de temps sous les projecteurs.

« Il y a 1700 raisons [pour expliquer ce changement], mais la plus grosse étant que la petite flamme s'est éteinte, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. J'ai commencé à l'âge de 11 ans. Puis, j'ai arrêté début trentaine. J'ai fait ça 20 ans. J'ai fait des beaux films. J'ai rencontré du monde extraordinaire. J'ai voyagé dans le monde. Puis, à un moment donné, la petite flamme s'est éteinte. Je pense que d'avoir des enfants, ç'a bougé beaucoup de mes priorités et de mes valeurs. J'ai juste décidé que c'était assez », nous confie-t-il.

« J'ai décidé de me retirer aussi au lieu de toujours garder mon pied dans la porte », ajoute-t-il. « J'ai eu envie de fermer cette porte-là, puis de passer à autre chose. J'ai laissé la place à des gens qui ont vraiment envie d'être là. À la fin, je me sentais juste comme si j'allais collecter mon chèque. »

Et pourquoi a-t-il décidé de devenir ébéniste? « Je pense que ç'a toujours été un peu en dedans de moi : le désir de concret, de gosser du bois, puis de travailler avec mes mains. J'aime vraiment ça », nous dit-il. « Ç'a été difficile de m'en rendre compte, c'est comme ma blonde qui n'arrêtait pas de me le dire : ''Je pense que tu devrais aller ébéniste''. »

Sa conjointe Stéphanie entre dans la discussion : « Il a fallu qu'il fasse un processus d'orientation de carrière pour que quelqu'un d'autre lui dise, même si ça faisait longtemps que je le disais. [rires] Mais, en même temps, ça fait partie du processus. Je pense qu'il fallait qu'il fasse le deuil aussi de sa décision de ne plus être comédien. »

Le changement n'a pas été de tout repos. « Retourner à l'école au début de la trentaine avec des enfants, c'était rock'n roll. C'était difficile, mais au final, ça paye pour le bonheur que ça amène. »

On souhaite à Maxime et Stéphanie beaucoup de bonheur dans leur nouvelle maison! Découvrez ici quand ils prévoient déménager.