Jeudi soir, Maxime et Stéphanie ont remporté la première édition du Grand chantier Rona et son prix exceptionnel : une maison neuve d'une valeur de 700 000 $.

Quelques heures après leur victoire, le couple avait encore du mal à réaliser ce qu'il venait de vivre.

« On est revenu dans notre maison, dans notre petit appart, à notre petite routine. On coupait des tomates hier après et on se disait : "On a gagné une maison!". On dirait que ce n'est pas encore tout à fait assimilé », nous confiait Stéphanie au lendemain de la diffusion de cette soirée de couronnement.

Celle-ci a été a remplie d'émotions. « C'était TELLEMENT stressant! », dit Maxime. « On ne tenait plus en place. On avait le coeur qui débattait. On avait chaud. »

Il ajoute : « Personnellement, j'aurais aimé ça parler plus aux deux finalistes. On n'a pas vraiment eu le temps de leur parler. J'ai trouvé ça un peu plate. Mais sinon, le reste de la soirée, [...] c'était vraiment chouette. Il y a quelques anciens qui sont restés, puis on a pris un verre avec eux. C'était vraiment une soirée haute en émotions, mais qui, somme toute, s'est vraiment bien passée. »

Quand compte-t-il déménager? « On a beaucoup de détails à régler, parce que, en fait, vu qu'on ne savait pas si on gagnait, on était comme dans une zone grise. On n'a pas entamé de démarche de quoi que ce soit vraiment », précise Stéphanie. « On n'est pas encore passé chez le notaire... Il y a comme beaucoup de choses à organiser. Un déménagement avec deux enfants, deux chiens et ce n'est pas non plus la rue à côté; c'est beaucoup de gestion. »

Maxime ajoute : « Mais là, on vise fin août ou peut-être à ma fête, qui est fin septembre », souligne Maxime. « On aimerait ça dans ces eaux-là être rentrés dans la maison. »

Par contre, ils devraient prendre possession officiellement de la maison dans environ deux semaines. « À partir de là, on peut y aller tous les week-ends si on veut. Ça va devenir notre chalet, en attendant. »

« On va amener des trucs petit peu par petit peu », enchaîne Stéphanie. « Puis on va réfléchir à qu'est-ce qu'on doit aussi se débarrasser de chez nous. Parce qu'on se rend compte que c'est beaucoup de choix à faire, puisque la maison vient meublée déjà. C'est niaiseux, mais juste ton matelas : Est-ce que tu gardes lui qui est là-bas ou tu gardes le tien? Ce sont des détails comme ça auxquels il va falloir qu'on réfléchisse. »

De belles décisions à venir pour ce couple fort sympathique!