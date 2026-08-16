6 nouveautés à la radio qu'on a hâte de découvrir cet automne

Quelle est cette odeur, si onctueuse de culture et riche en nouveautés? Il s'agit bien entendu des effluves effervescents de la rentrée radiophonique, qui aura lieu à partir de ce lundi! Chaque année, bon an mal an, les grandes chaînes de radio dévoilent les grandes lignes de leur programmation automnale, insufflant son lot de retours et de nouveautés pour les auditeurs. La rentrée 2026 ne fera pas exception, alors que plusieurs personnalités très appréciées du public seront au coeur de plusieurs nouvelles émissions, qu'il nous tarde de découvrir, à compter de ce lundi 17 août. Votre retour Après 11 saisons, Annie Desrochers a tiré sa révérence de l'émission du retour de la chaîne de Radio-Canada, laissant à Monic Néron l'opportunité de piloter Votre retour, une émission qui se veut rythmée par la bonne humeur, et où l'animatrice s'est entourée d'une équipe rigoureuse pour prendre chaque jour le pouls de la métropole et de l'actualité mondiale. Découvrez ici ses collaborateurs. En semaine, de 15 h à 18 h sur ICI Première.

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Maison Makonnen Rebecca Makonnen est une figure bien appréciée des auditeurs, et celle-ci s'apprête à ouvrir les portes de son nouveau projet, où les auditeurs sont conviés à une table d'échanges spontanés entre l'animatrice et ses invités. « Au menu, des sujets aussi sérieux que légers, abordés avec esprit, curiosité et ouverture. » Dès le vendredi 4 septembre à 19 h 30 sur ICI Première.

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Génération J En quittant Ça finit bien la semaine, au printemps dernier, Julie Bélanger effectuait un véritable saut dans le vide, sans trop savoir quel serait son prochain prochain. Elle n'aura cependant pas mis de temps avant de rebondir dans les médias, elle qui a décroché l'animation de l'émission du retour à la maison de Rythme FM. Dans Génération J, Julie et ses (nombreux) collaborateurs (découvrez-les ici) âgés de 30 à 80 ans veilleront à nous proposer un savant mélange d'échanges captivants, d'humour et du meilleur mix musical. Dès le lundi 17 août de 16 h à 18 h, sur l'ensemble du réseau Rythme.

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Withenshow Après avoir animé Les lève-tôt avec Marie-Claude Savard pendant tout l'été, Anne-Marie Withenshaw s'est vue confier un nouveau mandat sur les ondes de Rythme. En effet, dès la fin de semaine de la fête du Travail, elle animera le Withenshow, une émission dont très peu de détails nous sont parvenus jusqu'à présent. On peut cependant s'attendre à beaucoup de musique et de culture pop! Dès le dimanche 6 septembre, de 16 h à 20 h sur les ondes de Rythme FM.

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Pop Pop Radio Du format balado à la radio! Cet automne, Marie-Josée Gauvin et Maxime Roberge, inséparables depuis plus de 20 ans, animeront à la radio cette émission musicale axée sur la culture pop, issue de leur populaire balado du même nom. Le samedi à 9 h.

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