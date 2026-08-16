Après Les Chefs, voici le nouveau projet de Colombe St-Pierre

Depuis quelques années, Colombe St-Pierre nous gratifie de sa présence aux Chefs, où elle exerce le rôle de mentore auprès des participants de la compétition. Cette année encore, elle a accompagné les chefs tout au long de la saison, en leur partageant de judicieux conseils et des techniques apprises au fil de sa carrière.

Précisons que, pour l'heure, Radio-Canada n'a pas encore statué publiquement sur le sort réservé à la compétition culinaire. On croise les doigts pour qu'une 16e saison soit diffusée l'an prochain!

Néanmoins, nous n'aurons pas à attendre trop longtemps avant de retrouver Colombe dans un autre projet, puisque cet automne, elle fera partie de l'équipe de la nouvelle émission du retour d'ICI Première, animée par Monic Néron. Dès le lundi 17 août, Monic et ses collaborateurs prennent d'assaut la case du 15-18 de Radio-Canada avec Votre retour, pour accompagner à la maison, dans la bonne humeur, les automobilistes.

Pour l'aider dans sa mission d'apporter un éclairage nouveau sur les enjeux d'ici et d'ailleurs, l'animatrice sera notamment épaulée de Colombe St-Pierre, qui offrira des chroniques sur la gastronomie, l'alimentation et le terroir. Nul doute que son savoir-faire dans le domaine sera mis à profit autour de cette belle tablée, qui réunira également Pierre-Yves McSween aux finances, David Goudreault, Chantal Lamarre et Kim Lévesque-Lizotte en actualités et humour, Sophie-Andrée Blondin aux sciences et Gérald Fillion en économie.

C'est un rendez-vous à ne pas manquer en semaine de 15 h à 18 h, sur les ondes d'ICI Première.