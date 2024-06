Entrevue : Christian Bégin revient avec lucidité sur l'échec de ce projet

Alors que nous le croisions lors du tournage du dernier épisode de la 8e saison de Y'a du monde à messe, émission diffusée à Télé-Québec, l'animateur Christian Bégin s'est montré entièrement candide en revenant avec lucidité sur l'échec de son one-man-show humoristique, qui s'intitulait Les péchés capitaux.

On se souviendra que celui-ci avait reçu un accueil plus que tiède de la part des critiques et du public, allant même jusqu'à annuler sa tournée, alors qu'il se remettait au même moment d'une épreuve de santé.

« Oui, ça a été très difficile. Je suis responsable de beaucoup de choses dans ce qui m'est arrivé aussi. J'ai pris pour acquis beaucoup de choses », indique-t-il d'emblée à ce sujet.

Il poursuit : « Tu vois, je n'ai pas honoré la confiance que le public a en moi. J'ai présumé de leur capacité à accepter le fait que je n'étais pas tout à fait préparé, puis que je me disais, ah, mon capital de sympathie, il va me sauver. Mais non, ce n'est pas ça. »

« C'était l'impression que je pouvais présenter quelque chose d'imparfait, mais en me disant, les gens, ils vont me suivre, tu sais. Parce que moi, tu sais, mes deux premiers shows en solo, je les ai faits sans première, c'est-à-dire sans rodage. Je ne rodais même pas mes shows. [...] Aujourd'hui, la business a tellement changé, les exigences du public ont augmenté, avec raison. Alors on dirait que je n'ai pas tenu compte de ces paramètres-là. Puis après, je me suis relevé les manches, puis quand j'ai arrêté à cause de ma tumeur, tu sais, Louis Morissette m'a dit "là, tu le maîtrisais ton show".

C'est vrai que le show marchait bien à ce moment-là, parce que j'avais fait mes devoirs, j'avais coupé plein d'affaires, j'avais réécrit, j'avais changé la fin complètement. C'est vrai que le show, je le maîtrisais mieux, mais après trois mois de convalescence, de le repartir, pour moi, ça ne se pouvait plus. C'était comme si le climax n'était plus bon, c'est comme si le momentum était passé. »

Il explique l'abandon du spectacle : « J'ai abandonné, oui, c'est vrai. J'aurais pu continuer, sauf que quand je suis sorti de convalescence, honnêtement, physiquement, pour moi, c'était impossible de dire, je vais le maintenir, c'est une heure et demie seul sur scène, c'est énorme. J'avais encore des étourdissements, je pouvais travailler ici, parce que j'étais assis sur une chaise. Physiquement, les gens ne se rendent pas compte de comment c'est exigent un show solo, c'est énorme. Je me disais, je ne me sens pas l'énergie pour le faire. Ma déception ou mon regret, c'est que ce show-là n'aura pas rencontré le public qu'il aurait pu rencontrer, parce qu'il y avait quand même une pertinence, puis il se disait des choses dans ce show-là auxquelles j'adhère encore, puis que j'embrasse encore, mais il y a une partie de moi qui n'était plus capable. »

Heureusement, la santé est de retour pour Christian Bégin, tout comme l'amour qu'il vit follement avec son amoureuse depuis quelque temps.

La 8e saison de Y'a du monde à messe se poursuit les vendredis à 21 h sur les ondes de Télé-Québec, tout l'été.