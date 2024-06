Christian Bégin aborde sa discrétion face à sa relation amoureuse

Rencontré sur le plateau de Y'a du monde à messe, nous avons récemment discuté avec Christian Bégin de son désir de ne pas parler de sa relation amoureuse dans les médias.

« Je me suis rendu compte au fil des années qu'il y a des affaires qu'on ne préserve pas, qu'on pense qu'on doit donner absolument au public, puis ce n'est pas vrai. »

Il y a des choses qu'on doit garder de l'ordre de l'intime, puis en même temps, c'est le secret le moins bien gardé de l'UDA. [rires] Ce n'est pas un secret du tout, sauf qu'on n'en parle pas.

Il ajoute : « On ne va pas aux premières ensemble, ou, si on y va, on ne fait pas les tapis rouges. C'est comme un espace qu'on a envie de garder pour nous, même si tout le monde sait que je suis amoureux "as f*ck", puis elle aussi, mais c'est comme une espèce de petit écrin qu'on essaie de garder pour nous. »

Précisons que l'animateur a parlé plus ouvertement de sa conjointe à Sucré salé récemment. « Parce qu'elle la connaît, parce que j'aime Mélanie, parce qu'il y avait un contexte qui s'y prêtait », dit-il pour expliquer ses rares confidences à l'animatrice. Voyez ce qu'il a dit à l'émission de TVA ici.

On souhaite à Christian Bégin et sa conjointe (pas tant) mystérieuse beaucoup de bonheur à deux!