Mégan Brouillard : La nouvelle sensation de l'humour

Le nom de Mégan Brouillard vous dit sans doute quelque chose. Après s'être illustrée dans la compétition télévisée Le dernier stand-up, la jeune femme a rapidement gravi les échelons, en multipliant les projets en humour et en devenant chroniqueuse dans plusieurs émissions populaires, notamment Bonsoir Bonsoir et Je viens vers toi, de même que Véronique et les Fantastiques à Rouge FM. Forte d'une formidable popularité auprès du public, notamment grâce à ses interventions décomplexées sur les réseaux sociaux, Mégan s'amène avec son premier one-woman-show, intitulé Chiendent. La grande première avait d'ailleurs lieu ce mardi à Québec. Vous pouvez lire nos impressions ici.

Pour ce premier spectacle, Mégan Brouillard a travaillé avec Matthieu Pepper qui signe la mise en scène de son spectacle : « Moi et Mathieu, on a vraiment fait le travail. On a bûché fort. On a essayé de gérer mon été avec le moins de festivals possible, pour être le plus concentré sur ce show-là. Je pense vraiment que ça a payé. Il n'y a plus rien qu'on n'est pas sûr. Il n'y a plus rien de pas stable. On dirait qu'on a tout solidifié. Je suis stressée. Je pense que c'est stressant. Je pense que si tu n'es pas stressée, c'est dangereux. Le stress, c'est bon. Mais c'est un bon stressant. »

L'humoriste semble d'ailleurs reconnaissante de la tangente que prend actuellement sa carrière : « Moi, je me trouve vraiment chanceuse parce que je fais des projets avec des gens tellement, je trouve, gentils et bons. De pouvoir travailler avec Véronique Cloutier pis d'apprendre à côté d'elle, avec Marc Labrèche aussi, c'est deux animateurs qui font attention à leur équipe, qui traitent bien leur monde. D'être entourée de gens excellents, formidables et gentils, je me trouve vraiment chanceuse de ça. »

L'humoriste explique s'être inspiré de son quotidien pour tricoter le canevas de ce premier spectacle : « Je parle plus des gens qui m'entourent parce qu'ils disent qu'on est la somme des cinq personnes autour de soi. Donc on parle un peu de ma famille pour montrer d'où je viens. Je trouve que ça en dit vraiment plus sur moi que si je parlais de mon secondaire, par exemple. Je parle beaucoup de ma famille, de mes amis. Je trouve ça l'fun avec ce spectacle-là. On dirait vraiment comme une courte-pointe parce qu'il y a comme des petits bouts de chemises de mon grand-père, de tout le monde. »

Elle estime par ailleurs son public assez bigarré : « Je trouve qu'on est vraiment chanceux en faisant des spectacles. D'être le point de rassemblement de ces gens-là. »

La tournée Chiendent de Mégan Brouilard se poursuit partout au Québec. Les détails à ce sujet sont ici.