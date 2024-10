Chiendent de Megan Brouillard : Un premier one-woman-show explosif

La fougueuse humoriste de 25 ans, dont le delivery rappelle celui François Bellefeuille, évoque aussi son amour des friperies et fait une habile comparaison entre le magasinage en vrai et en ligne.

Mégan Brouillard possède un langage et une attitude sur scène qui lui est propre. Dans son premier spectacle solo, la jeune femme accuse d'emblée son accent de Drummondville et présente sa famille, loin de la noblesse de Bridgerton. « Par chez nous, si tu veux un gars du gazon, va falloir que tu le mettes au monde toi-même. » Les quelques flèches qu'elle envoie de bon coeur à son frère Matis pas de « H », qu'elle décrit comme un « imbécile habile », font partie de certains des meilleurs gags de ce one-woman-show très personnel.

Elle se hasarde également à parler des fumeurs - « nos meilleurs » - et avoue juger les fréquentations de ses ami(e)s. Ceci l'amène à aborder de son célibat et du fait qu'elle n'a jamais eu de relations amoureuses de sa vie. Elle annonce aussi ses intentions de ne pas avoir recours au botox ou à toutes autres techniques pour cacher son vieillissement, même si les gens autour d'elle ne s'en priveront pas nécessairement. « Bientôt, je vais avoir l'air d'un Pug dans un party de Golden retriever. » Elle conclut son spectacle en revenant vers les siens, sa famille, et explique devenir peu à peu la mère de ses parents, qui ont une mauvaise attitude à l'épicerie et ne s'habillent pas convenablement en public.

C'est ça qui arrive au Maxi : le panier est moins cher, mais le monde est bizarre.

Si la manière qu'a Mégan Brouillard de mordre dans ses textes est jubilatoire, on perd parfois quelques mots dans son débit rapide et enthousiaste. Son décor réconfortant et sa mise en scène serrée contribuent à l'efficacité de l'ensemble, qui se trouve son unicité dans une écriture habile et tranchante. Mégan fait partie des humoristes de la relève les plus prometteuses de sa génération et ce premier one-woman-show n'en est qu'une preuve supplémentaire.

Consultez toutes ses dates de spectacle ici.