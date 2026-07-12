Marie-Ève Janvier fera son retour sur scène cet été

En octobre dernier, Marie-Ève Janvier annonçait sur les réseaux sociaux qu'elle prenait une pause professionnelle d'une durée indéterminée. Celle-ci est ainsi disparue de l'oeil du public pendant quelques mois, avant de revenir tout doucement au printemps dernier, pour annoncer son retour à l'émission du midi dès l'automne prochain, aux côtés de sa complice Maripier Morin.

Or, juste avant, la chanteuse et maman fera un bref retour sur scène cet été, le temps d'une soirée, dans le cadre d'un spectacle Juste pour rire. Depuis quelques années déjà, l'entreprise humoristique mise sur des « roast », des soirées où des personnalités connues sont invitées à passer à la rôtissoire un invité d'honneur.

Le 1er août prochain, Mathieu Dufour sera l'un des quatre invités de cette année, et il aura notamment le privilège d'être tourné au ridicule par Marie-Ève Janvier, qui lui servira un « roast » bien senti. Elle sera également entourée d'Ariane Brunet, Tommy Néron, Roxane Bruneau, Cathleen Rouleau, Josiane Aubuchon et Ludovick Bourgeois. C'est José Gaudet qui assurera l'animation de la soirée.

Juste avant, le 30 juillet, Marie-Mai sera roastée par Virginie Fortin, Michelle Desrochers, P-O Forget, Anne-Marie Withenshaw, Sinem Kara et Pascal Cameron. Sa bonne amie Émily Bégin sera également de la partie, tandis que Mona de Grenoble se verra confier les rênes de la soirée.

Le lendemain, le 31 juillet, ce sera au tour de Patrice Bélanger de goûter aux affres de la franche camaraderie d'Étienne Boulay, Christophe Dupéré, Léane Labrèche-Dor, Korine Côté, Jean-Thomas Jobin, Katherine Levac et Étienne Marcoux. Guy Jodoin, quant à lui, sera le maître de cérémonie.

Enfin, le 2 août prochain, les artistes Guillaume Cyr, Stéphane Fallu, Simon Delisle, Maude Landry, Jean-Michel Martel, Maxim Martin et Marthe Laverdière auront la lourde tâche de roaster l'humoriste Mario Jean le 2 août. Cette soirée-là, ce sera d'ailleurs au tour de Billy Tellier d'officier en tant que maître de cérémonie.

C'est peu dire, Juste pour rire prépare de grandioses numéros pour ce été qui, on le devine, nous feront rire à gorge déployée! Pour connaître la programmation complète, c'est par ici.