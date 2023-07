Pour toi Flora

Deux jeunes Anishinaabe (Algonquins) tentent de faire la paix avec le douloureux passé des pensionnats. On les suit, du moment crève-cœur où, enfants, ils sont arrachés à leurs parents par les Oblats dans les années 60, jusque dans les traumas qui les hantent toutes ces décennies plus tard. Cette minisérie dramatique tresse les différentes époques de leur vie, ainsi que celles de leurs proches, déployées en parallèle à chaque épisode afin de raconter la scission des familles autochtones qui sont passées par les pensionnats et la façon dont elles réussissent, parfois, à se réparer.