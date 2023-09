Omertà II, La loi du silence

Ce second volet montre un monde rarement infiltré par les corps policiers et les organisations criminelles, celui du showbusiness, de la drogue et du blanchiment d'argent. Rick Bonnard, grande vedette du rock internationale est, à son insu, manipulé par son entourage, par son gérant, par les motards, la mafia et le milieu de la haute finance. L'escouade du crime organisé de la Sécurité nationale doit opérer dans un contexte pour le moins complexe.