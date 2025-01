12 pros de la construction s’affrontent dans une compétition enlevante dans le but de devenir le ou la meilleur(e) entrepreneur(e) du Québec! Animée par Patrick Groulx, chaque émission se divise en trois épreuves distinctes (dont l’une dédiée à une cause sociale) dans lesquelles les candidats doivent faire preuve d’ambition, de stratégie, d’habiletés, de technique et de créativité. Sans oublier qu’ils doivent collaborer avec leurs coéquipiers... qui sont aussi leurs adversaires! Sous le regard implacable des juges – deux professionnels d’expérience reconnus du milieu –, chaque épreuve doit être accomplie avec brio et minutie, sans quoi les participants risquent l’élimination. Au terme de la compétition, après un ultime challenge, un seul de nos pros décrochera le titre de Maître du chantier et remportera un prix d’une valeur de plus de 65 000 $.