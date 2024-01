Éric Lapointe brise le silence et accorde une entrevue exclusive à Sophie Durocher, sa première en quatre ans. Le rocker s'ouvre sur ses démêlés judiciaires et revient sur les hauts et les bas de sa carrière. Il aborde avec franchise son combat contre l'alcool et les répercussions sur sa carrière depuis son plaidoyer de culpabilité pour voies de fait sur une femme en 2019.