Éric Lapointe aborde la réaction du public face à ses excuses

Éric Lapointe faisait une rare apparition sur un tapis rouge ce mardi, pour le spectacle-hommage aux BB de Ludovick Bourgeois.

En janvier dernier, Sophie Durocher avait mené un entretien sans filtres avec l'interprète de « N'importe quoi » pour une émission spéciale, Éric Lapointe : face à ses démons, qui avait été diffusée à TVA. Le public était enflammé après coup, les médias sociaux faisant écho de bien des commentaires. Si quelques téléspectateurs affirmaient ne pas avoir été convaincus par les confessions proprettes de l'interprète face à son cheminement, une majorité se disait émue par son témoignage. Rappelons que le chanteur a été condamné il y a quatre ans après avoir plaidé coupable pour voies de fait et que cette entrevue marquait son premier segment médiatique depuis.

Sur le tapis, nous demandions au chanteur s'il sent que son public lui pardonne. « Ça n'a jamais arrêté hein. J'ai jamais vraiment arrêté de jouer. Les gens ont toujours été au rendez-vous dans les show et les shows ont toujours été pleins et ça se continue. »

« J'ai sorti un album il y a quelques mois qui s'appelle Je marche dans ma vie qui n'a pas eu l'attention médiatique des autres, je n'ai pas eu l'occasion de faire une tournée de promotion comme d'habitude, mais la réception du monde est incroyable, on tourne tout l'été, on n’a jamais arrêté de tourner à vrai dire, les salles sont pleines. Tant que le monde veut m'entendre chanter, je suis un homme heureux. »

Même s'il poursuivait déjà ses concerts, il aborde un retour télévisuel qu'il estime pour bientôt.

Je comprends qu'il y ait eu un malaise avec tout ça dans l'opinion publique et que les médias étaient sur leurs gardes. Je pense que les radios ont recommencé à me tourner et les télés, ça devrait suivre incessamment.

Le bassin de fans de l'artiste rock a toujours été très solide. Que pensez-vous de ses propos? Croyez-vous aux secondes chances?