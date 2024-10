La soirée télévisuelle du dimanche 3 novembre mettra en valeur le talent d’Aliocha Schneider, Elisapie, Half Moon Run, Isabelle Boulay, Karkwa, Les Trois Accords, Pub Royal et Roch Voisine, avec en prime une prestation de Roxane Bruneau et Souldia qui enflammera la scène de la Place des Arts ! De plus, l’Adisq proposera une prestation des artistes en nomination dans la catégorie Révélation de l’année, mettant ainsi en vedette Arielle Soucy, BARNEV, Émile Bourgault, Rau_Ze et Sophie Grenier.