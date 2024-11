ADISQ 2024 : Marie-Annick Lépine s'ouvre sur les derniers moments de Karl Tremblay

Marie-Annick Lépine a livré le discours de remerciement le plus mémorable de l'ADISQ cette année.

Celle-ci a partagé un souvenir des derniers moments de Karl Tremblay, prouvant la solidarité fraternelle qui régnait au sein des Cowboys fringants.

« La veille de son décès, de son départ, j'ai dû quitter la maison quelques minutes, et, quand je suis revenue chez moi, JF était couché sur le divan, collé sur Karl », dit-elle d'abord.

« Puis, je lui dis : "Qu'est-ce que tu fais là ?" Il me dit : "Bien, le gros m'a appelé pour que je vienne remplir sa gourde d'eau et je suis venu le plus vite possible". Il n'allait pas bien cette journée-là. Pourtant, ça s'est dégradé très, très rapidement. Il était super en forme le samedi d'avant. Lorsque j'ai appelé Dre Archambault pour lui faire préparer un lit à l'hôpital, le 14 novembre, car il n'était pas d'accord d'être hospitalisé la veille, il a fallu que je lui demande sa permission le mardi avant de l'amener. »

Il m'a dit : " Oui, Marie, c'est bon, mais je veux m'habiller convenablement." On allait à l'hôpital. Donc, moi et JF, on était là pour l'aider. À un moment donné, on s'est reculés de lui et il nous a regardés avec un sourire rempli d'amour, de tendresse et un regard avec toute l'humanité qu'un être humain est capable d'avoir, puis il nous a dit : "Mes deux vieux chums, je vous aime". »

C'était ça, nous autres. C'était ça, les Cowboys. On s'aimait et on s'aime encore toujours. Mais on était vraiment une belle équipe, une belle famille. Il nous manque énormément.

Elle termine en disant : « Mais je te dis, mon gros, repose en paix. On t'aime et tu en as fait beaucoup déjà pour le Québec... »

L'ADISQ a rendu hommage à Karl Tremblay en invitant la troupe de Pub Royal sur scène pour interpréter la bouleversante chanson « La Fin du show ». Il y avait un silence d'une rare intensité dans la salle de presse alors que les artistes chantaient : « Ferme le follow pis les lumières / Non, je n'ai plus besoin qu'on m'éclaire / Je sors par la porte d'en arrière / Sur la pointe des pieds / Je me jette dans l'Univers ».

Notons que Les Cowboys fringants étaient en nomination pour sept Félix cette année et ils en ont remporté pas moins de six. Le seul qui leur a échappé (Album de l'année - Succès populaire) a été décerné à Alexandra Stréliski.

Vous pouvez revoir le discours poignant de Marie-Annick Lépine ainsi que l'entièreté du gala de l'ADISQ dès maintenant sur ICI.tou.tv.