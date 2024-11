Gala de l'ADISQ 2024 : Pierre-Yves Roy-Desmarais casse tout

Ce dimanche, après une introduction musicale musclée de Half Moon Run, Elisapie et Karkwa (on en veut plus!), Pierre-Yves Roy-Desmarais animait le 46e Gala de l'ADISQ, succédant ainsi à Louis-José Houde qui occupait ce poste depuis 2006. On peut dire que l'humoriste avait beaucoup de pression sur les épaules afin de livrer une animation à la hauteur de celui qui, pendant 18 ans, était considéré comme un intouchable.

Pierre-Yves Roy-Desmarais a fait une entrée fracassante sur la scène de la salle Wilfrid-Pelletier, optant pour un monologue où il s'est permis d'écorcher affectueusement quelques artistes, comme Jay Scott et Roxane Bruneau, bons joueurs : « Tout a fermé depuis 2006, même les trous d'oreille de Roxane Bruneau ». Puis, l'animateur a eu l'audace de chanter devant une audience pour le moins intimidante, un nouveau ver d'oreille instantané; « Une bonne toune (c'est une bonne toune) ». Parions que nous l'aurons longtemps dans la tête. Loin de se dénaturer, l'humoriste a plutôt embrassé sa nature profonde pour nous offrir le meilleur brise-glace possible et tout casser au passage!

Alexandra Stréliski fut la première à remporter un prix, pour le meilleur album dans la catégorie « succès populaire », une annonce qui a particulièrement surpris la principale intéressée, persuadée que Les Cowboys fringants remporteraient le prix. Une surprise qui a donné le ton à une soirée surprenante. Suivaient Isabelle Boulay et Roch Voisine qui nous ont envoûtés avec un medley de leurs plus grands succès, un véritable moment de grâce qui s'est prolongé avec la victoire d'Elisapie comme meilleure artiste autochtone. Souldia et Roxane Bruneau se sont aussi assurés de mettre le feu aux poudres avec un duo fougueux.

La victoire de Jean-François Pauzé des Cowboys fringants, comme meilleur auteur-compositeur de l'année, a fait plaisir à beaucoup de mélomanes. Il a évidemment dédié cette réussite avec son ami parti trop tôt, son « bon ami Karlo », Karl Tremblay. Un moment émouvant souligné par les applaudissements soutenus de la foule. Le groupe a plus tard remporté le prix de la chanson de l'année pour « Le dernier show ». La troupe de la comédie musicale Pub royal n'a pas manqué de rajouter à l'émotion en venant offrir une superbe performance sur scène, couronnée par la victoire méritée des Cowboys fringants comme groupe de l'année et les mots tendres de Marie-Annick Lépine pour son défunt amoureux.

En remportant le prix de l'artiste féminine de l'année, Alexandra Stréliski a invité les femmes dans sa catégorie à monter sur scène pour montrer tous les visages de la musique au féminin, un moment aussi beau que marquant du gala. De son côté, Daniel Bélanger a récolté la version masculine, avec humour : « C'est mon 2e Félix, je vais pouvoir dormir avec. »

Parmi les moments mémorables, on ne peut passer sous silence la bataille mise en scène entre Pierre-Yves Roy-Desmarais et le guitariste des Trois accords, Alexandre Parr, pour avoir le poste de guitariste dans le groupe. Un affrontement sans merci et hilarant, qui a fait de France D'Amour une victime collatérale. Impossible de ne pas rire et apprécier ce moment! « C'était NOUS, c'était bon NOUS, Les trois accords », a lancé Pierre-Yves, la bouche en sang après la performance.

Charlotte Cardin est venu offrir le point d'orgue à une soirée parfaite en remportant l'Artiste de l’année – Rayonnement international, qu'elle a honoré avec des remerciements sentis.

Salebarbes et la révélation BARNEV sont aussi au lot des gagnants de la soirée. Voyez tous les nommé.es. et gagnants.es plus bas ci-dessous.

