Hantée : Une distribution enviable pour le nouveau film d'India Desjardins

François Létourneau se retrouve notamment au sein de la distribution.

Par Stéphanie Nolin

À compter du 21 septembre, le tournage d'un nouveau film fantastique, scénarisé par India Desjardins (23 décembre, Le journal d’Aurélie Laflamme) sera lancé à Montréal.

Dans Hantée, vous ferez la rencontre de Mathilde, une adolescente marginale, qui déménage en région avec sa famille pour une raison qu’elle souhaiterait oublier. Dans sa nouvelle maison, elle découvre qu’un fantôme y habite, celui d’Isabeau, une sympathique femme du 19e siècle qui s’est modernisée au fil de ses 150 ans d’errance. Ce duo improbable se liera d’une profonde amitié alors que, chacune ancrée dans son époque respective, elles s’aideront à traverser (pour l’une) la vie et (pour l’autre) la mort. Et, tout en dénouant des injustices qu’elles ont affrontées, elles développeront des liens forts qui leur permettront de trouver la paix.

Immina Films dévoile aujourd'hui la distribution toute étoile du long métrage, à commencer par ses interprètes principaux : Jade Brind'Amour, Virginie Fortin, Évelyne Brochu et François Létourneau. Il s'agit d'un nouveau rôle pour celui-ci, après le succès de la série C'est comme ça que je t'aime.

À ceux-ci s'ajoutent plusieurs comédiennes et comédiens talentueux, soit Emma Bao Linh, Claude Legault, Mathilde Boucher, Oscar Desgagnés, Farès Chaanebi, Linda Malo, Katherine Levac, Coco Belliveau, Josée Deschênes, Tommy Joubert et Madi Chirara.

Le film nous est présenté ainsi : À l’image des films Casper ou encore E.T. l’extra-terrestre, avec son mélange d’humour, de tendresse et de surnaturel, Hantée s’inscrit dans cette lignée d’histoire pour toute la famille qui parlera aux enfants comme aux adultes. 

Rafaël Ouellet réalisera le projet, tandis que Guillaume Lespérance en est le producteur avec Production A Média Films.

Ça promet, n'est-ce pas?

Ce sera à voir sur les grands écrans du Québec en 2026.

