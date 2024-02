Voyez les premières images du nouveau cas d'Indéfendable (vidéo)

À l'écoute d'Indéfendable, le rendez-vous quotidien des télévores adeptes de justice et d'émotions, le public n'est pas resté indifférent hier alors que des intrigues majeures de la quotidienne tirent à leur fin.

C'est avec empathie et humanité que Me Macdonald (Sébastien Delorme) est parti à la rencontre de la mère de son client Ali Najar (Sabri Attalah), qui a été retrouvé assassiné dans sa cellule. Celui-ci s'apprêtait à plaider coupable pour les crimes qu'il avait commis envers des personnes âgées. Son intensité dans les scènes violentes avec Sylvie Potvin et Gaston Caron avait marqué les esprits et nous nous entretenions à ce sujet avec le comédien à la voix caverneuse dans l'article ici.

Du côté des Me Nolin (Julie Trépanier) et Saïd (Nour Belkhiria), toujours garantes de la défense de Didier Roy (Didier Lucien), se sont enchaînés les témoignages du père de Delphine (Lily Thibeault), puis celui de Dominic Coulombe (Frédéric Lemay) qui était contre-interrogé suite à la nouvelle preuve présentée au tribunal. Il a expliqué que le jour du suicide de la femme de son conjoint, il était venu pour s'excuser et faire la paix. Le répondant soutient qu'elle était étrangement calme pendant cette discussion, mais que tout s’était bien déroulé. Tant bien que mal, il affirmait avoir menti au jury précédemment par peur d'être incriminé. Après ces derniers moments d'émotion, si tout ne reposait que sur des ouï-dire et était encore très incertain, Kim, en jouant mécaniquement avec une corde, était frappée d'une illumination. Le public semble abonder en faveur de l'innocence de l'accusé et de son conjoint. Investis, des téléspectateurs soulèvent déjà des théories sur la piste qu'elle suivra : un nœud pourrait être différent qu'il soit fait par un gaucher ou un droitier. Ce n’est pas si farfelu! Nous aurons nos réponses bien assez vite, car nous savons maintenant que c'est dans l'épisode de ce soir que le jury rendra son verdict dans le procès et que nous saurons si Didier sera reconnu coupable pour meurtre au premier degré.

Enfin, nous rencontrerons de nouveaux personnages dans l'épisode de ce soir, qui s'avèreront être la prochaine cause défendue par nos avocats de prédilection. Ce qu'on sait pour l'instant, c'est qu'il y aura une lourde tension entre Liam Bérubé (Guillaume Rodrigue) et sa mère paraplégique pendant un souper familial et que cela mènera à un événement tragique. Voyez un extrait en appuyant sur le lecteur de l'image dans le haut de l'article.

Finalement, c'est dans l'épisode de ce jeudi, le dernier de la semaine, que nous reverrons le Dr Charbonneau (Christian Bégin). Il sera dans un état anxieux en voyant approcher son deuxième procès pour l'agression sexuelle sur sa fille Sévrine. Cette intrigue continue de nous secouer.

Indéfendable, du lundi au jeudi, 19 h.