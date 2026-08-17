Vous pourrez bientôt revoir cette série d'époque avec Roy Dupuis

Si vous êtes comme nous, vous aimez suivre les nouveautés québécoises à la télévision, mais vous aimez aussi revoir de temps à autre des séries nostalgiques d'ici.

Cet automne, ICI ARTV vous gâte en proposant la diffusion de la série Les jumelles Dionne (Million Dollar Babies), réalisée par Christian Duguay, dans laquelle on retrouve notamment Roy Dupuis et Céline Bonnier. Voyez la photo souvenir ci-dessous.

On retourne à l'époque de la grande dépression, alors que la naissance des quintuplées Dionne est accueillie comme un vrai miracle. Dupés, Oliva et Elzire Dionne abandonnent leurs enfants aux mains du gouvernement qui les transforme en attraction internationale très lucrative. Horrifiés par la situation, les Dionne réclament leur droit d'élever leurs enfants et seront prêts à tout pour prouver au monde entier que l'amour est plus fort que la peur et plus important que l'argent. Une des histoires les plus scandaleuses de l'histoire du Canada.

On y retrouve notamment les comédiennes et comédiens québécois Monique Spaziani, Rémy Girard, Martin Drainville, Pierre Curzi, Ginette Reno et Marcel Sabourin, de même que certains comédiens de renommée internationale, dont Beau Bridges qui interprète le Docteur Allan Roy Defoe.

La série a été diffusée à l'origine en 1995 sur les ondes de Radio-Canada. Elle comporte quatre épisodes.

La série Les jumelles Dionne sera diffusée à compter du dimanche 23 août à 12 h sur les ondes d'ICI ARTV.