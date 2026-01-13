Vous avez déjà vu ce comédien de Dumas à la télé et au cinéma alors qu’il était enfant

Lundi, dans Dumas, Jean et sa famille cherchaient à mettre la main sur des criminels qui arnaquaient les personnes âgées en imitant la voix de leurs petits-enfants via l'intelligence artificielle et leur extorquaient de l'argent.

C'est après avoir attrapé et interrogé la mule (l'homme qui allait chercher l'argent des mains des personnes âgées pour la remettre aux arnaqueurs) que les policiers ont pu démanteler le groupe de fraudeurs.

L'acteur qui interprétait la mule s'appelle Gabriel Verdier et ce n'est pas la première fois qu'on a pu le voir dans nos écrans.

En effet, Gabriel, né en 1998, a joué dans plusieurs productions étant enfant. On a notamment pu le voir dans le film Les Pee-Wee : L'hiver qui a changé ma vie. Voyez-le sur le tapis rouge du film au bas de l'article.