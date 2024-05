Vous aurez droit à une surprise de taille concernant Chanteurs masqués

Ce lundi 20 mai à 18 h 30, la 23e saison de Sucré salé sera lancée, toujours avec Mélanie Maynard à l'animation.

La première semaine s'annonce particulièrement fournie en contenus intéressants, dont une visite sur le plateau de Chanteurs masqués.

En effet, le chroniqueur Simon Boulerice découvrira, mardi 21 mai, les coulisses de l’émission Chanteurs masqués avec le nouvel animateur, Sébastien Benoit, et la nouvelle enquêtrice, Mélissa Bédard.

On se souviendra que Mélissa Bédard a été enrôlée suite au départ de Véronic DiCaire. De son côté, Sébastien Benoît relaie Guillaume Lemay-Thivierge, qui a été plongé dans la controverse récemment.

Ce sera donc l'occasion de renouer avec cette populaire émission, mais ce n'est pas tout!

Sur le plateau, Simon Boulerice doit nous annoncer une surprise de taille concernant Chanteurs masqués.

De quoi pourrait-il s'agir? Nous avons deux hypothèses. Il pourrait en outre nous annoncer le retour comme enquêteur de Sam Breton, qui s'est retiré de la vie publique il y a plusieurs mois pour prendre soin de sa santé. L'humoriste a d'ailleurs fait sa première apparition publique récemment, pour une bonne cause. Était-ce un premier indice de son retour?

Sinon, on pourrait aussi nous dévoiler l'identité de la personnalité qui pourrait remplacer Sam Breton. Mais force est d'admettre que nous espérons fortement son retour...

Ce sera à voir ce mardi 18 h 30 à TVA, dans Sucré salé.

Voici ce que vous pourrez voir à Sucré salé les autres jours de la première semaine de diffusion :

Lundi

Pour la première de la saison, Mélanie présente sa nouvelle gang lors d’une séance photo très festive qu’elle leur a organisée. Elle découvre ses nouveaux collaborateurs, en plus de retrouver les anciens, qui lui ont beaucoup manqué.

Mardi

Mélanie réalise un vieux fantasme et s’offre un rendez-vous galant avec Christian Bégin. Simon Boulerice découvre les coulisses de l’émission Chanteurs masqués avec le nouvel animateur, Sébastien Benoit, et la nouvelle enquêtrice, Mélissa Bédard. De plus, il réserve une surprise de taille au public.

Mercredi

Prête à tout pour faire plaisir à son public, Mélanie s’est rendue en Turquie pour prendre des nouvelles de Lara Fabian qui est en tournée mondiale avant de se déposer au Québec cet été. Elle en profite pour découvrir Istanbul et rapporter des cadeaux à sa gang de collaborateurs. L'animatrice nous parlait de son voyage en Turquie ici.

Jeudi

Mélanie rencontre Rosalie Vaillancourt qui est fébrile tout juste avant de monter sur la scène du Gesù. Chloée Deblois se promène à bord de sa « Star Mobile » avec Patrick Norman pour savoir si les jeunes le connaissent. Guylaine Tremblay prend des nouvelles de la comédienne et metteuse en scène Louison Danis.

Vendredi

Pour lancer le weekend, Mélanie reçoit Stéphane Bellavance et lui réserve une belle surprise qui va le déstabiliser. Comme première mission, Sam Cyr et Marylène Gendron partent à la rencontre de l’artiste multidisciplinaire français Philippe Katerine. Stéphanie Villeneuve recueille les confidences de Sara Dufour qui revient tout juste de Chine où elle a donné une série de spectacles.

À voir dès le 20 mai, du lundi au vendredi, 18 h 30, à TVA et TVA+. En rediffusion du lundi au vendredi à 22 h 35.