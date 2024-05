Croisée au détour du lancement du documentaire Dans une galaxie près de chez vous : 25 ans de mission, dorénavant offert sur CRAVE, Mélanie Maynard a bien voulu nous parler de sa prochaine saison de Sucré salé, qui comportera plusieurs changements.

Forte de l'animation réussie d'une première saison l'été dernier, l'animatrice se montre fébrile pour cette deuxième mouture, bien qu'elle indique d'entrée de jeu, à la blague, « je pense que je peux juste me planter ».

« J'ai fait toute ma liste d'invités, des gens à qui je n'ai pas parlé depuis des années. Je suis bien contente. Je me rends compte que je pensais que le showbizz était petit, mais il y en a plus que je pensais. Des rencontres que j'ai hâte de faire, des gens que je n'avais pas eu le temps de voir lors de la première saison », explique l'animatrice.

Dans les premières semaines, les téléspectatrices et téléspectateurs pourront assister au voyage de l'animatrice en Turquie, alors qu'elle est allée à la rencontre de Lara Fabian et ses adeptes turcs : « Je reviens de là! Je suis encore tout jet-lag, je n'ai pas dormi de la nuit. On a vraiment fait un aller-retour en Turquie, très sympathique. Je te dirais qu'on est arrivés, on a tourné, on est partis. On a eu une journée de tournage, donc deux jours qu'on est restés là-bas. »

Elle ajoute : « Je suis allée rencontrer le citoyen en Turquie. J'ai vu qu'avec un beau sourire, ça peut être assez universel. J'ai quand même eu de la facilité d'entrer en contact avec pas mal de monde malgré la langue. »

Cette saison, de nombreux collaborateurs se joignent à l'équipe de Mélanie, dont cette comédienne qui s'est illustrée dans STAT cette saison, afin de bonifier le contenu de l'émission estivale. La coopération entre l'animatrice et ses collaborateurs sera bonifiée, comme nous l'explique Mélanie.

« On va essayer le vendredi de créer des petits « get-together » qu'on puisse être ensemble. Probablement qu'on va se retrouver un ou deux collaborateurs et moi dans les émissions du vendredi. Alors ça va être plus en symbiose. Avant, les topos étaient vraiment d'un côté, puis le plateau était de l'autre, on ne se croisait jamais, sinon à la fin de l'été. Là, on a décidé de souder la gang un peu. »

À noter que les collaborateurs ont pu proposer leur liste de souhaits pour les entrevues.

L'émission donnera aussi la chance à un nouveau venu ou une nouvelle venue de s'illustrer en entrevues. Mélanie Maynard explique : « Avec mon équipe, on a décidé de faire un VG recherché. C'est ça le concept. Parce qu'il y a plein de talents qui dorment partout. Puis on a répondu un petit peu à l'appel de" on voit toujours les mêmes visages". Au-delà de, nous, découvrir un nouveau visage, on trouvait ça cool que ce soit quelqu'un qui va aborder les artistes qui ne les a pas déjà interviewés quatre fois. »

Découvrez ici quand commence la prochaine saison de Sucré salé.

Enfin, pour conclure, Mélanie Maynard confirme que, comme l'été dernier, certaines semaines seront tournées à l'extérieur de Montréal : « On veut essayer de faire comme l'an passé on a fait la Gaspésie. On a quelques petits tournages en région de prévus parce que, moi, une de mes forces, quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est aller à la rencontre du citoyen. »

Nous avons très hâte de plonger dans cette nouvelle saison. Et vous?