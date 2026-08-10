Votez dès maintenant pour votre émission coup de coeur de l'année pour les Gémeaux

L’Académie canadienne du cinéma et de la télévision - section Québec est heureuse d’annoncer l’ouverture du vote, aujourd'hui, pour le prix Gémeaux du public Fonds Cogeco - Émission coup de cœur de l’année.

Ainsi, dès maintenant, vous êtes sollicités pour aller voter pour vos trois émissions coup de coeur de l'année, diffusées entre le 1er avril 2025 et le 31 avril 2026. L'Académie a en ce sens construit une liste exhaustive, au sein de laquelle on retrouve bien sûr des séries comme Empathie et Avant le crash, mais aussi des variétés, jeux-questionnaires et bien plus.

C'est à votre tour de jouer en suivant le lien suivant : https://prixgemeauxdupublic.ca/

À noter que vous n'y retrouverez pas certaines de vos émissions coup de coeur, parce que certains producteurs ont décidé de se retirer des Gémeaux dans les dernières années, notamment ALSO de Sophie Lorain et Alexis Durand-Brault (Mr Big) et Aetios de Fabienne Larouche et Michel Trudeau (STAT, Dumas, Antigang).

Le Gala des 41es prix Gémeaux animé par Jason Roy Léveillée, diffusé sur ICI TÉLÉ et ICI TOU.TV le dimanche 13 septembre à 20 h.

Période de vote

Étape 1 : 10 au 30 août 2026

Le public pourra soumettre jusqu’à trois émissions coup de cœur.

À la clôture de cette première étape, les dix émissions ayant reçu le plus de votes seront retenues pour la seconde étape et annoncées par communiqué de presse le mercredi 2 septembre.

Étape 2 : 2 au 13 septembre 2026

Le public pourra voter parmi les dix émissions finalistes à partir du mercredi 2 septembre. Le vote prendra fin le dimanche 13 septembre à 20 h 45 et le lauréat sera dévoilé peu après en direct du Gala des 41es prix Gémeaux.

Le public pourra voter une fois par jour jusqu’à la fin du vote.

Plateforme de vote : https://prixgemeauxdupublic.ca/