C'est cette semaine que s'amorce officiellement la fin des émissions pour la période des fêtes.

Certaines productions concluent leur saison alors que d'autres reprendront en janvier.

D'abord, c'est la fin de la fin de la deuxième saison de la série Libre dès maintenant. Rappelons qu'une troisième et ultime mouture a déjà été annoncée.

La Clinique des Îles fermera aussi ses portes sur sa quatrième saison, avec le mariage du coloré Stéphane. Nous ne savons toujours pas si Temps de chien reviendra l'automne prochain sur les ondes d'ICI Télé. À suivre!

La grande finale d'OD Panama étant déjà passée, nous aurons droit aux dernières quotidiennes cette semaine, ainsi qu'à la tant attendue Heure de vérité dimanche prochain.

On assistera également aux derniers cas des Justiciers vendredi. À noter que les trois avocates seront de retour pour une septième saison le vendredi 26 mars à 20 h.

Voyez ici quand reprendront toutes vos émissions préférées cet hiver ici.

Voici toutes les émissions qui se terminent entre le lundi 23 novembre et le dimanche 29 novembre :