Voici qui sera la dernière invitée de la saison d'En direct de l'univers

Il ne reste plus que trois semaines à la saison d'En direct de l'univers.

Ce samedi nous aurons droit à un spécial Francophonie avec ces trois artistes, puis la semaine suivante, ce sera une émission hommage à l'opéra rock Starmania. Là aussi, plusieurs personnalités seront réunies sur le plateau de France Beaudoin. Découvrez qui a été confirmé pour le moment ici.

C'est le 6 avril prochain que le dernier épisode de la saison sera diffusé. Celui-ci sera consacré à l'humoriste Eve Côté, qui a déjà expérimenté la magie d'En direct de l'univers au dernier Jour de l'An alors qu'elle était l'une des privilégiées à être de la fête le 31 décembre 2023.

Cette fois, tout un épisode lui sera consacré. On peut certainement s'attendre à voir son amie et collègue des Grandes Crues Marie-Lyne Joncas. On se rappellera que, à En direct du Jour de l'an, celle-ci avait incarné une vierge Marie qui descendait du plafond.

On pourrait aussi voir ses anciens collègues de la radio, Marie-Josée Gauvin et Pierre-François Legendre ainsi que Joël Legendre, qui a fait la mise en scène de son premier one-woman-show.

La grande fan de Céline Dion pourrait aussi voir des acolytes de la première saison du Maître du jeu, comme Christine Morency ou Matthieu Pepper, se prêter au jeu d'En direct pour elle. Précision que Christine Morency est ce qu'on pourrait maintenant appeler une habituée de l'émission, alors que nous avons pu la voir fouler les planches de ce studio à de nombreuses reprises cette saison.

Plusieurs membres de sa famille gaspésienne d'Eve Côté risquent également de venir la surprendre.

Ne manquez pas cet ultime épisode de la 15e saison d'En direct de l'univers le 6 avril prochain à 19 h sur les onde d'ICI Télé.