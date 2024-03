Une émission spéciale d'En direct de l'univers regroupera plusieurs invités

Pour une septième année consécutive, En direct de l’univers proposera une émission spéciale Francophonie.

Le 23 mars prochain, en compagnie d'artistes, d'invités spéciaux et de gens du public venus de partout au pays, France Beaudoin et ses complices revisiteront les univers musicaux de trois personnalités colorées : Annie Blanchard, Coco Belliveau et Stéphane Archambault. Les deux premières sont originaires du Nouveau-Brunswick et le dernier du Québec, de Montréal plus précisément.

Les téléspectateurs seront amenés à découvrir les histoires qui les distinguent, les coups de cœur qui les rallient et les nombreuses surprises qui les attendent.

Beaucoup d'émotions à prévoir et tout un party à ne pas manquer!

En attendant, ce samedi, les téléspectateurs ne risquent pas de s'ennuyer avec une invitée assumée, qui déplace de l'air! Découvrez son identité ici.

À noter que, pour la Semaine de la francophonie du 16 au 24 mars, Radio-Canada proposera d'autres contenus thématiques, tels que Doc humanité : Le dernier Canadien français, le samedi 16 mars à 22 h 30, ainsi que l'émission de radio Un cinéma à notre image avec Micheline Lanctôt et Marc Cassivi sur ICI Première (le dimanche 24 mars à 20 h).