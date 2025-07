Voici qui remplacera Jean-Phillipe Wauthier à l'animation de Deux hommes en or et Rosalie

Ce mercredi, Télé-Québec nous annonce que Patrick Huard remplacera Jean-Philippe Wauthier à l'animation de Deux hommes en or et Rosalie l'hiver prochain.

« 🤩 Sa vivacité d’esprit et son sens de l’humour viendront assurément insuffler une nouvelle dynamique au trio! », indiquait le diffuseur sur ses réseaux sociaux.

« J’ai toujours aimé les vraies conversations, celles qui font réfléchir, sourire, débattre et avancer. J’ai hâte de retrouver Rosalie, Ricardo et tout le monde à la maison pour qu’on brasse ça ensemble chaque semaine », dit Patrick Huard dans un communiqué de presse.

Ricardo Larrivée, qui a rejoint l'équipe l'an passé, conservera sa place, tout comme la toujours pertinente Rosalie Bonenfant.

Patrick Huard avait été tellement exceptionnel en tant qu'intervieweur à La tour que nous n'avons aucun doute sur ses capacités. Ce sera un immense bonheur de le retrouver dans ce rôle.

Télé-Québec indique que Jean-Philippe Wauthier avait pris la décision de ne pas revenir à l’animation de Deux hommes en or et Rosalie bien avant l'annonce de sa pause forcée en raison d’un épuisement professionnel. Cette décision, mûrement réfléchie, avait été prise en concertation avec les équipes de l'émission et de le diffuseur. Rappelons que Jean-Philippe a tenté un retour à Bonsoir bonsoir, mais a ses plans quelques jours avant son retour en ondes. Depuis, les nouvelles ne sont pas très bonnes quant à son état de santé. Les détails ici.