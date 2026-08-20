Voici qui interprète le fils de Michel Charette dans Indéfendable : Sans trace

Les quatre premiers épisodes de l'édition spéciale d'Indéfendable, intitulée Indéfendable : Sans trace, sont désormais disponibles.

Dans cette nouvelle histoire, on retrouve plusieurs personnages qu'on avait déjà vus dans la quotidienne, dont Me Sacha Therrien, interprété par l'excellent Michel Charette. Cette nouvelle cause nous permet de creuser davantage dans la vie personnelle de l'avocat de la défense. Nous rencontrons, entre autres, le fils de ce dernier, Sam.

Dans la première moitié de la série, le père va rencontrer son fiston dans un restaurant afin que celui-ci lui donne son avis sur une situation délicate qui le préoccupe. Le garçon, sage et perspicace, sera de bons conseils.

Le personnage est interprété par Thomas Richer [photo ici], diplômé de l'École de théâtre du Cégep de Saint-Hyacinthe en 2022. Plusieurs années avant ses études en art dramatique, nous avions pu voir Thomas dans le film Le Pacte des Anges avec Marc Messier.

Plus tard, il a figuré au générique de la série télé de format court Avant qu'on m'oublie et Casse-Gueule.

Nous vous invitons à lire nos impressions de la série Indéfendable : Sans trace ici.

Les quatre premiers épisodes sont disponibles dès maintenant sur illico+.