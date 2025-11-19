Voici qui interprète la nouvelle flamme de Mélodie dans Indéfendable

Ce mercredi, Mélodie (Naïla Louidort) fait une confidence pour le moins réjouissante à sa collègue Kim (Julie Trépanier), alors que cette dernière remarque que la nouvelle avocate semble d'humeur particulièrement légère.

En effet, Mélodie a une nouvelle flamme, qui fait battre son coeur!

Il s'agit d'ailleurs d'un personnage que nous avons vu apparaître dans la série il y a quelques semaines, Malik Williams, le toxicologue dans la cause de Ian Archambault (Nico Racicot).

Le personnage est interprété par le comédien Karl-Antoine Suprice (voir sa photo ici), qu'on a pu voir précédemment dans L'oeil du cyclone et Libre dès maintenant notamment.

Voici l'échange en cour qui a éveillé des sentiments pour les deux personnages :

« Le cyanure va inhiber le cytochrome, n'est-ce pas?

Vous connaissez le cytochrome?

Oui, l'enzyme servant à la métabolisation du dioxygène qui agit comme une oxydoréductase membranaire, est-ce que je me trompe?

Non non, pas du tout, c'est exactement ça! »

Romantique, n'est-ce pas? Voyez une image de la scène en question ci-dessous.

Nous n'aurons pas l'occasion de voir le couple interagir en personne cette semaine, mais nous espérons les voir d'ici la fin de la mi-saison, le 11 décembre prochain.

C'est à voir dans Indéfendable, du lundi au jeudi à 19 h, sur les ondes de TVA et sur TVA+.