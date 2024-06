Après Gino Chouinard, qui a officiellement quitté Salut Bonjour vendredi dernier, ce sera au tour d'Ève-Marie Lortie de quitter son poste à Salut Bonjour Week-end avant de remplacer Gino à Montréal l'automne prochain.

Mais ne vous inquiétez pas! La production vous laissera entre bonnes mains les fins de semaine alors que deux fidèles collaborateurs prendront la relève de la sympathique Ève-Marie.

Mathieu Roy et Sabrina Cournoyer se relaieront à raison de cinq week-ends chacun.

« On va faire aussi une co-animation d'une semaine durant l'été, sur semaine », nous disait Mathieu vendredi.

« Sabrina et moi, on arrive à se rejoindre beaucoup sur nos différences. Je pense qu'on a plus d'endroits où on peut se compléter parce qu'on n'a pas nécessairement les mêmes intérêts, mais on a quand même la curiosité de tout comprendre », nous confiait-il.

Mathieu se dit d'ailleurs très heureux à l'animation de cette émission matinale qu'il connaît si bien. D'ailleurs, en février, il fêtera ses 10 ans dans la grande famille de Salut Bonjour.

Voyez ici la question que Mathieu Roy a tenu à poser à Gino avant qu'il quitte officiellement le navire.