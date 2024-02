Voici quand vous pourrez connaître tous les détails sur la prochaine saison de Survivor Québec

La première saison de Survivor Québec s'est avérée un succès sur toute la ligne, alors que les téléspectateurs étaient au rendez-vous pour voir les joueurs affronter les épreuves, la faim, la chaleur et les aléas de la nature.

Non seulement Patrice Bélanger a comblé toutes les attentes des adeptes de Survivor, mais la joute s'est avérée être particulièrement féroce. Au final, Nicolas Brunette l'a emporté.

C'est donc avec une impatience non dissimulée que nous attendons les détails de la prochaine saison, qui doit être diffusée ce printemps.

Rencontrée récemment, la productrice Julie Snyder nous parlait des enjeux de tenir cette production, qui comporte de nombreux défis, à bout de bras : « Il faut survivre à Survivor », nous disait-elle d'emblée. « On est trois productrices de Survivor et, présentement, nous sommes en mode survie. C'est 'tough'. C'est aux Philippines, le décalage horaire, on ne parle pas la langue, les gens sont sur des îles lointaines... Quand il y a un problème, tu ne peux pas agir rapidement. Tu es à trois jours d'avion avec 72 connexions. Tu dois te rendre au bout du bout du bout du monde. On a besoin d'un médecin sur place. Il y a des morsures de toutes sortes d'affaires. Faire Survivor, c'est tout sauf reposant! » Lisez l'entrevue complète ici.

Voilà qu'on apprend que les membres de la production se sont envolés cette semaine pour les Philippines. C'est un départ!

Plus encore, c'est dans seulement 5 jours que nous pourrons faire connaissance avec la nouvelle cohorte de joueurs!

C'est donc le mercredi 7 février que seront dévoilés les détails de cette nouvelle saison. Espérons en même temps connaître la date du début de la diffusion sur les ondes de Noovo.

Les adeptes de l'émission formulent un souhait : retrouver des joueuses et joueurs motivés qui veulent franchement participer à toutes les épreuves et se donner à fond. Souhaitons-le aussi!

Rappelons que la précédente saison a été marquée par une exclusion mystérieuse et par le fameux banc de poissons, tant critiqué par Joël, qui a fini par exploser avant la fin. Que nous réserve la nouvelle saison? Nous avons très hâte de le découvrir!