Cette semaine, nous avons eu la chance de discuter avec l'animatrice Julie Snyder, alors que celle-ci présentait sa nouvelle émission, Chaque seconde compte.

Parmi les projets qu'elle tient à bout de bras ces jours-ci, il y a la téléréalité Survivor Québec.

Si les joueurs n'arrivent à destination qu'au mois de février, la production, elle, travaille actuellement d'arrache-pied pour préparer le terrain.

« Il faut survivre à Survivor », nous disait d'emblée la productrice Julie Snyder.

On doit livrer une émission de qualité internationale, avec un budget très très national.

« On est trois productrices de Survivor et, présentement, nous sommes en mode survie. C'est 'tough'. C'est aux Philippines, le décalage horaire, on ne parle pas la langue, les gens sont sur des îles lointaines... Quand il y a un problème, tu ne peux pas agir rapidement. Tu es à trois jours d'avion avec 72 connexions. Tu dois te rendre au bout du bout du bout du monde. On a besoin d'un médecin sur place. Il y a des morsures de toutes sortes d'affaires. Faire Survivor, c'est tout sauf reposant! »

« Ça part en fou en janvier. Il y a déjà des gens qui partent aux Philippines », ajoute-t-elle. « Nos containers sont déjà partis. »

Julie Snyder nous indique que les joueurs de la deuxième saison ont tous été sélectionnés et informés de leur future participation à l'émission. « Il y a pas mal de vaccins à avoir », précise la productrice.

On découvrira l'identité des joueurs de cette 2e saison dans un mois environ. Patrice Bélanger, qui a fait un travail exceptionnel l'an dernier, sera de retour dans le rôle de l'animateur. Nous avons très hâte au retour de cette émission chouchou!

Notons que Julie Snyder produit également Au-delà du sexe, diffusé à Télé-Québec, Complètement lycée et Occupation Double, qui n'a pas encore été renouvelé officiellement par le diffuseur.