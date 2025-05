Voici quand sera diffusée la finale de la 3e saison de Sortez-moi d'ici

Avis aux amateurs des dégoûtants et effrayants défis proposés aux célébrités de Sortez-moi d'ici, il ne reste plus que quelques épisodes avant la fin de la 3e saison de la populaire émission.

En effet, le grand dénouement de la populaire téléréalité de TVA sera présenté le 15 juin prochain. Au cours de cet épisode spécial, un ultime défi, qu'on dit terrifiant et glacial, sera proposé aux candidats encore dans la course, permettant ainsi d'élire le roi ou la reine de la jungle. Lors de la finale, on nous promet également de beaux moments émouvants, alors que les célèbres campeurs se remémoreront leurs plus beaux instants au sein du camp. C'est à ne pas manquer!

Entre peurs assumées, épreuves gustatives et olfactives encore plus relevées que les précédentes saisons, on peut dire que la production en aura fait voir de toutes les couleurs aux 10 célébrités qui ont participé cette année. Rappelons au passage qu'un campeur en particulier n'a pas été ménagé côté alimentaire... Les détails ici.

Par ailleurs, la route menant vers la finale est loin d'être gagnée d'avance pour les célébrités restantes, car au cours des prochains épisodes, ceux-ci devront entre autres participer à un nouveau défi à la plage, en plus de rendre visite à la mystérieuse maison du voisin du camp. Mentionnons que dans l'avant-dernier épisode de la saison, qui verra une sixième célébrité être évincée, les campeurs recevront des appels de leurs proches, ce qui promet d'ores et déjà d'être un moment très touchant, ce qui ne manque pas cette saison. Le prochain épisode diffusé ce dimanche sera d'ailleurs très émouvant, alors qu'une candidate fera des confidences surprenantes sur son passé. Plus de détails dans cet article.

Mentionnons que Sonia Vachon, l'une des campeuses de la saison, est revenue cette semaine sur un moment où elle s'est montrée plutôt vulnérable. Lisez notre entrevue ici.