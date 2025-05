Sonia Vachon nous parle de ce que nous n'avons pas vu de ce moment important à Sortez-moi d'ici!

Dimanche dernier, on a pu voir Sonia Vachon très vulnérable alors qu'elle hésitait à se mettre en maillot de bain à la télévision pour faire une baignade avec ses amis campeurs à Sortez-moi d'ici!

« J'étais excessivement déstabilisée quand c'est arrivé parce que je me croyais prête. Je l'avais même dit : " Moi, je vais présenter ma bedaine au Québec. Ça va bien aller!" Mais je me rends compte que j'ai perdu du poids et le corps que j'ai maintenant, plissé, je ne le connais pas. Je ne l'ai pas eu, ce corps-là, avant. »

Elle poursuit : « Et là, la piscine, tout le monde, toute la gang, j'ai paniqué. Puis je me suis dit : "non, non, non, non, non." »

Nous n'avons vu qu'un tout petit extrait de sa discussion avec Pascal, mais celle-ci a duré beaucoup plus longtemps. « Pascal m'a vraiment dit : "Sonia, tu ne peux pas être privée d'un moment comme ça." »

Il a suggéré à la production, si c'est possible, de faire en sorte qu'on ne me voit pas embarquer dans la piscine et qu'on me voit juste après. Il m'a vraiment aidée.

« Puis la discussion avec Naadei m'a fait du bien. C'est comme s'ils ont réussi à pousser le nuage gris le temps que je puisse le faire. »

LA chose qui a été la plus difficile pour Sonia dans toute son expérience de Sortez-moi d'ici! fut la chaleur.

« Je ne le vis pas bien du tout, du tout, du tout », indique-t-elle. « Alors là, d'être dans cette fraîcheur, ça m'a tellement fait du bien. Parce que la douche, c'est froid, mais pas tant que ça. La piscine, le fait que c'est à l'ombre, puis qu'il y a beaucoup d'eau, c'est plus difficile de réchauffer. »

La comédienne avoue avoir été « remuée » en regardant l'émission à la télévision dimanche dernier. « Ça vient me chercher encore », nous dit-elle. « Parce que quand je me suis vue, j'ai fait : "Oh mon Dieu, mon Dieu, on voit mes bras! Je pensais qu'on ne voyait pas mes bras!" Là, je suis venue super mal. Puis, après, j'ai fait : "Regarde, de toute façon, c'est fait, c'est fait." »

Se montrer publiquement en maillot de bain est encore un défi pour Sonia à ce jour.

« Quand tu es avec une gang extraordinaire, c'est sûr que ça va bien, mais s'il faut que j'aille sur une plage et qu'il y a bien du monde, je ne sais pas si je vais être capable de le faire. Parce que là, il y a du monde qui ne me connaît pas, qui vont me regarder et qui vont avoir des commentaires. On le sait tous. Il y en a qui sont capables de gérer ça. Il y en a qui ne sont pas capables. Il y en a qui le sont un peu. Mais moi, j'ai de la misère. Moi, je les vois, les regards. Quand tu as été ronde toute ta vie, tu les vois, les regards. Tu vois celui ou celle qui regarde une femme, c'est tout. Mais tu vois aussi ceux qui regardent la grosse. Tu le vois. »

Elle espère profondément que le regard des gens et les mentalités changent. « Il faudrait aussi que les gens qui lancent ces regards-là apprennent à vivre aussi. On est là à dire aux personnes rondes : "acceptez-vous, acceptez-vous", mais toutes les revues sont remplies de régimes pour le printemps. "Trouvez-vous belle, aimez-vous, maigrissez". À un moment donné, c'est un travail d'équipe, mais on a l'impression qu'il y a juste une personne qui travaille dans ces situations-là. Et c'est la personne qui est ronde. [...] Il faut que les gens aspirent à être meilleurs dans la vie, je pense. »

Sortez-moi d'ici! est présenté les dimanches soirs à 19 h 30 sur les ondes de TVA.