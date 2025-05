Pascal Morrissette revient sur son élimination crève-coeur à Sortez-moi d'ici : « ça m'a vraiment peiné »

C'est avec une immense tristesse que nous avons vu Pascal Morrissette être éliminé de Sortez-moi d'ici ce dimanche, après quelques jours dans la jungle du Panama. La semaine d'avant, l'animateur avait offert une performance héroïque dans un défi plus que dégoûtant, ce qui l'a même obligé à consulter un médecin. Voilà un campeur qui infusait de la bonne humeur et de l'humour dans ce concept où l'heure est souvent grave.

Après avoir mal jugé le nombre de grenouilles qui se trouvaient dans une boîte, celui-ci a perdu contre Sonia Vachon et Marc-Antoine Dequoy. Ce faisant, il a dû faire ses valises pour revenir au Québec, non sans avoir le coeur gros, comme il nous l'explique en entrevue.

« Ça m'a vraiment peiné. Pas parce que je voulais gagner, parce que j'étais très, très bien. Il y en a d'autres qui étaient moins bien et que finalement, le hasard de ce jeu-là, parfois, l'estimation, etc. C'est très difficile de gagner ces jeux-là. Le hasard a fini par m'éliminer. Et je suis vraiment déçu », nous dit-il.

Il poursuit : « Je suis déçu de quitter ma gang. Tu quittes, c'est violent, c'est-à-dire que tu fais ton défi, tu ne retrouves pas les autres. Tu te retrouves dans une voiture, tu dors dans une chambre d'hôtel, le lendemain, bang, t'es dans un avion en route vers le Québec. Il y a une coupure qui est très, très intense. »

J'étais certain que je faisais la bonne affaire et je me plante royalement.

L'animateur explique en outre avoir connu des semaines difficiles au retour de son aventure : « Je ne veux pas galvauder le mot, mais je suis quasiment en dépression dans l'avion. J'ai parlé à ma femme. J'ai eu un gros, gros down pendant presque deux semaines au Québec. »

Il nous raconte comment il s'est senti : « Ce n'est pas que je voulais gagner. Ce n'est pas que je voulais que quelqu'un d'autre parte. On ne sentait pas que c'était mon tour. Je me suis juste planté. Les dominos se sont mis à s'écrouler. J'ai eu une espèce de colère. Je remettais quasiment en question le concept. Je me disais, "pourquoi ils ne nous font pas aller toute la gang un petit peu plus loin et qu'ils nous éliminent à coups de deux à partir de l'émission 7"? Mais ce n'est pas ça le concept. Ce n'est pas à moi de dire ça. »

J'ai été très ébranlé par mon départ.

Une autre campeuse de la saison, Kim Rusk, est revenue à la maison avec ce même sentiment de colère, comme elle l'a expliqué dans certaines entrevues. À ce sujet, Pascal nous dit, en riant : « On s'est parlé tout de suite après ça. Ce n'est pas compliqué, on a booké notre psychologue pour lui parler. Parce que c'est beaucoup d'émotions. On est sorti d'un cocon. »

Sortez-moi d'ici se poursuit les dimanches à 19 h 30 sur les ondes de TVA.