Pascal Morrissette a dû voir un médecin après ce défi dégoûtant à Sortez-moi d'ici

Dimanche dernier, les téléspectateurs et téléspectatrices ont pu être témoins d'une performance extraordinaire de Pascal Morrissette à Sortez-moi d'ici, alors que celui-ci est venu en aide à son alliée, Naadei Lyonnais, pour un défi pour le moins rebutant.

En effet, les deux personnalités devaient ingérer de la nourriture pour le moins atypique afin d'amasser des étoiles. Notamment au menu : un anus de porc avec une sauce aux tripes, une tarentule et un énorme ver, pour ne nommer que ceux-là. Nous en avons discuté avec le héros de la journée, Pascal Morrissette, qui se montre fier de ce qu'il a pu accomplir dans ce défi, bien qu'il ait dû consulter un médecin après sa petite dégustation.

« Ah, mon Dieu, ça, on s'entend là-dessus par exemple, c'était dégoûtant et dégueulasse en même temps, c'était quelque chose », nous dit-il en repensant à cette journée.

Il nous raconte : « Au camp, le temps est long, il fait chaud, puis là, soudainement, t'es appelé en défi, puis là, bang, c'est intense, intense. C'est de gérer toutes ces émotions-là qui sont difficiles, et quand j'ai vu que Naadei était réellement en détresse, je vous le dis, je fais une confidence, ça n'allait pas. Je me suis dit, je ne peux pas la laisser tomber. On ne peut pas laisser tomber notre gang. On est un team, on est une équipe. »

Naadei a une phobie des araignées. Quand ils ont sorti la tarentule, ça n'allait plus. Il y avait cette panique au village.

Il poursuit : « Je me suis dit, mes filles vont être fières de moi de l'avoir fait pour l'équipe. Je me suis mis dans une zone. Écoute, c'est spécial. J'avançais, je faisais quasiment les affaires mécaniquement. Il fallait que je me rende au bout. »

Ce festin, plus précisément la tarentule, lui a toutefois causé quelques ennuis par la suite, comme il nous l'explique.

J'ai réagi, j'ai fait une réaction, j'ai eu mal aux gencives pendant plusieurs heures après avoir mangé ça. Il y a un médecin qui est venu voir, qui m'a dit que c'était peut-être le poil.

Une araignée qui a eu la monnaie de sa pièce

En outre, l'animateur nous raconte une anecdote franchement étonnante concernant cette fameuse araignée qu'il a dû ingérer.

« Une journée avant la diffusion, la productrice m'a écrit, elle m'a dit, l'araignée que tu manges, c'est l'araignée que t'avais dans le dos. C'est l'araignée qui te montait dessus après le premier défi dans le réservoir d'eau! Après ce défi-là, je suis sorti du réservoir, ça, ça n'a pas fait le montage. Et là, l'équipe vient me voir, il y a plein de monde. J'avais mon veston, puis on jase, ça dure 5-10 minutes. Puis un moment donné, j'enlève mon veston parce qu'il fait extrêmement chaud, et j'avais une tarentule entre mon veston et mon t-shirt, sur moi. Là, ça panique, je gueule "Enlevez-moi ça!" »

Ils m'ont dit que c'est cette araignée-là qu'ils ont fait cuire!

« Le message est passé pour les autres araignées », conclut-il, en riant.

Nous saluons le courage de ce campeur, qui nous éblouit autant pour sa performance dans les épreuves que par sa bonne humeur et son humour.

Sortez-moi d'ici se poursuit les dimanches à 19 h 30 sur les ondes de TVA.