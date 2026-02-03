Voici quand reviendra Mathieu Baron dans Indéfendable

Sur les réseaux sociaux, bien des téléspectateurs se demandaient pourquoi on ne voyait plus Mathieu Baron dans Indéfendable.

Il est vrai que sa partenaire d'affaires, l'unique Claude Gagnon (Nathalie Madore), a fait quelques apparitions depuis le retour des fêtes, mais pas de signe de vie de Maxime depuis un bon moment.

Rassurez-vous, l'enquêteur privé tatoué sera de retour ce jeudi. Il viendra porter main-forte à Léo (Sébastien Delorme) dans l'affaire d'Emma Rondeau (Elizabeth Duperré). Maxime doit en apprendre davantage sur la mère de cette dernière, habile chasseuse à l'arbalète. Il rencontrera aussi la fille d'Emma, jouée par une comédienne que nous avions déjà vue dans STAT. Tous les détails ici.

Précisons que ce mardi, les téléspectateurs feront la connaissance de la fille délinquante de Me Cadet, et elle va déplacer de l'air! L'actrice qui l'interprète n'en est pas à ses premières armes au petit écran : plus de détails ici.

À noter que dès la semaine prochaine, le duo d'enquêteurs privés le plus improbable au monde sera réuni. Claude et Maxime seront chargés d'enquêter sur Antoine Girard, joué par l'acteur Tobie Pelletier [photos ici].

Ne manquez donc pas le retour de Mathieu Baron ce jeudi alors que son personnage sera déchiré par un dilemme moral. Puis, soyez à l'antenne lundi prochain pour sa réunion avec Claude.

Indéfendable est diffusé du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes de TVA.