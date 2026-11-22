Ce samedi, le studio d'En direct de l'univers pétillait de mille feux face à l'effusion de pop promise par la convive de la soirée Marie-Josée Gauvin. Soutenue par une horde d'amis et de membres de son clan tout aussi brillants qu'elle, son univers n'a pas déçu et a été ponctué par de nombreux moments marquants.

Si les fans du variété sont comblés, plusieurs autres se questionnent quant au menu du prochain épisode. Comme annoncé précédemment, l'équipe d'En direct de l'univers prendra une pause bien méritée, avant de revenir en force en janvier. En fait, plus précisément, c'est le samedi 16 janvier que France Beaudoin retrouvera son fauteuil pivotant.

Pour le moment, l'invité n'a pas été dévoilé, mais on peut s'attendre à ce que l'animatrice reprenne les ondes avec un grand coup. Quel artiste aimeriez-vous voir sur le plateau?

Fort heureusement, France et sa prodigieuse équipe s'affairent actuellement à l'élaboration d'un énorme party de fin d'année. Dès 19 h 30, le 31 décembre prochain, des artistes seront kidnappés pour la désormais traditionnelle variété annuelle. Une émission spéciale de 90 minutes remplie de surprises pour souligner le passage vers 2027, suivie d'un épisode présentant les coulisses de l'événement... Peut-on rêver mieux?

Qu'est-ce qui remplacera En direct de l'univers la semaine prochaine? Découvrez-le ici.

On vous invite également à découvrir notre calendrier de la rentrée hivernale dans cet article.