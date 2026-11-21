Céline Dion, Ginette Reno, Véronique Cloutier... Les plus grandes pointures du showbiz québécois ont (presque) toutes foulé le plateau d'En direct de l'univers, le toujours aussi populaire variété musical de France Beaudoin. Chaque épisode est d'ailleurs l'occasion pour l'équipe de démontrer son savoir-faire, alors que les personnalités connues révèlent avec émotion les chansons qui ont bercé leur vie.

Cette 18e saison ne fait d'ailleurs pas exception, alors que se succèdent chaque samedi depuis septembre dernier les invités d'En direct. Pour autant, les téléspectateurs devront très bientôt ajuster leurs habitudes d'écoute, du moins pour quelques semaines, puisque l'émission fera relâche pour plusieurs jours, pour les Fêtes de fin d'année, avant de revenir en force en janvier.

Plusieurs se demandent alors ce qui prendra la place du variété, au cours des prochaines semaines. Les samedis 28 novembre et 5 décembre, à compter de 19 h, Véro invite le public pour deux éditions spéciales de La Fureur, menées par les capitaines Élyse Marquis et Sébastien Benoît. Ce sera l'occasion de chanter et de danser en compagnie de l'animateur, qui effectue un retour après 20 ans. Le principal intéressé s'était d'ailleurs exprimé sur le sujet ici.

Par ailleurs, les irréductibles d'En direct de l'univers auront la chance de renouer avec l'émission pour une soirée bien spéciale, le 31 décembre prochain. À cette occasion, France kidnappera des vedettes et les invitera à souligner le passage vers 2027 dans une nouvelle édition d'En direct du jour de l'an.

La diffusion est prévue le 31 décembre à 19 h, pour une durée de 90 minutes.

D'ici là, on ne manque pas la dernière émission originale de l'année ce samedi à 19 h. Pour l'occasion, France recevra la pétillante animatrice Marie-Josée Gauvin. Une chose est sûre : la pop sous toutes ses coutures sera bel et bien au rendez-vous!