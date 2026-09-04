Sébastien Benoît commente son retour à La fureur après presque 20 ans

Cette semaine, nous apprenions que Sébastien Benoît sera (enfin!) de retour comme capitaine des gars à La Fureur, succédant à Alex Perron, qui a assuré le rôle de main de maître depuis le retour de l'émission en format annuel.

« Tout était en place cette année pour que j'y participe », nous dit-il d'abord.

« Mon bonheur, c'est de retrouver la compétition gars-filles. C'est le bonheur aussi de retrouver Elyse Marquis, capitaine des filles. Ça a été pour moi une émission quand même importante à deux niveaux. Comme joueur, d'abord. Les lendemains où j'étais à la Fureur, j'allais à l'épicerie et je me faisais dire par des gars : "Yes sir, on les a eues, les filles !" Des fois, c'est les filles qui me disaient : "Ah ah ah, on était meilleures!" Il y avait vraiment un gros engouement. »

Après ça, moi, je l'ai animé aussi pendant quatre saisons et demie. C'est quand même un passage important dans ma vie. J'ai appris mon métier là-bas.

À noter qu'il a animé sa dernière saison en 2007. Cela fait donc 19 ans qu'il ne s'est pas dandiné au son de La Fureur.

Il ajoute : « Puis, c'est un show en direct, ça se fait de moins en moins des shows en direct. Ça va être le fun de retrouver la gang. »

Les membres des deux équipes n'ont pas été annoncés encore, mais le capitaine connaît, lui, l'identité de ses joueurs. « Watch out Élyse, j'ai une solide équipe! »

Croit-il être encore aussi bon qu'à l'époque pour répondre aux questions de Véro? « Ça se peut que je revisite certaines affaires. 70-80-90, tout va bien, 2000 pas si mal. Pour la suite, je vais faire mes devoirs. »

Grâce à ses fonctions d'animateur à Rythme FM, il est tout de même assez à jour sur les nouveautés musicales. « Ça me tient bien au courant, mais il y a aussi d'autres artistes qui sont populaires, mais qui ne jouent pas nécessairement à la radio, ça fait que je vais quand même faire des recherches. »

Nous avons très hâte de voir Sébastien affronter la studieuse et déterminée Elyse Marquis!

La Fureur, cette année, ce sont deux rendez-vous à ne pas manquer : les samedi 28 novembre et 5 décembre à 19 h.