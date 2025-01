Voici nos impressions des recrues de Big Brother Célébrités 5

Ce dimanche, nous avons - enfin! - appris qui étaient les huit recrues de cette nouvelle saison de Big Brother Célébrités, qui opposent d'anciens et de nouveaux joueurs.

On peut dire que la production a réussi à créer un groupe de débutants particulièrement diversifié et prometteur.

D'abord, le nom de la pétillante Fabiola Nyrva Aladin flottait dans l'air depuis plusieurs semaines. Quand nous l'avons croisée la semaine dernière, nous l'avons confrontée sur sa possible entrée dans la maison de Big Brother et nous n'avons pas été convaincus par son dénie total et complet. Nous n'étions donc pas étonnés de voir son visage apparaître dans nos télés dimanche soir, mais heureuses, ça oui! Fabiola est l'un de nos coups de coeur des dernières années. Cette ancienne professeure au secondaire possède une douceur, une écoute et une vivacité qui attire la sympathie. Se faire des amis dans la maison sera donc pour elle un jeu d'enfant. Mais, aura-t-elle ce qu'il faut pour trahir ceux qui lui ont fait confiance?

Bien des gens avaient aussi deviné que Valérie Roberts seraient de cette nouvelle saison de Big Brother Célébrités. Celle qui anime l'émission du matin à CKOI avec Danick Martineau (autre joueur de cette année) semble avoir fait ses devoirs. Elle a déjà émis un commentaire sur la formation des alliances dans les éditions internationales de Big Brother, ce qui prouve sa recherche et son désir de jouer fort et bien. Même si elle côtoie Danick tous les jours, elle se méfie de lui et on pense qu'elle fait bien...

Simon Boulerice avait, lui aussi, nié en bloc les rumeurs qui le plaçaient dans la maison de BBC cette année. Visiblement, les ouï-dire se sont une fois de plus avérés vrais. À côté du mot « candeur » dans le dictionnaire, on retrouve le visage de Simon. Il donne l'impression qu'il offrira facilement sa confiance à quelqu'un et ne verra pas venir les trahisons, mais comme il est un fan de l'émission, il pourrait nous surprendre et bien analyser les gens et leurs stratégies, aussi machiavéliques soient-elles.

Tammy Verge est une grande fan de jeux et une improvisatrice redoutable. Elle aussi pourrait être celle qui aura la meilleure approche tactique. Cela ne signifie pas, par contre, que ses plans bien mijotés auront du succès. À suivre! Sa victoire à la deuxième édition (2023) au Noovo réveillon lui donne un petit pas d'avance sur les autres recrues, qui n'avaient jamais mis les pieds dans une maison de BBC avant cette semaine.

L'acteur Tom-Éliot Girard est aussi un choix intelligent pour le jeu de Big Brother. Ce jeune artiste intrépide n'aura pas peur de se lancer tête baissée dans tous les défis que la production ou les autres joueurs mettront sur sa route. Gageons aussi qu'il ne craindra pas non plus les coups d'État et les désaveux. La charmante Emy Lalune, idole des ados, pourrait bien se retrouver en alliance avec lui. En plus d'être d'âge similaire, ils ont une énergie compatible qui pourrait faire des ravages, mais leur duo serait-il trop évident?

De son côté, l'humoriste Sinem Kara pourrait être la surprise de cette année. C'est une bombe d'énergie qui peut exploser à n'importe quel moment. Les joueurs sont mieux d'être prêts! Le fait qu'elle soit moins connue, autant du public que des célébrités, pourrait être un avantage de taille pour elle : personne ne la verra venir!

Big Brother Célébrités est présenté du lundi au jeudi à 19 h 30 et les dimanches soirs à 18 h 30, sur les ondes de Noovo. Je