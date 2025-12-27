De gros noms pour le retour de Ça finit bien la semaine l'an prochain

Youpi! Encore quelques semaines et le talk-show hebdomadaire de TVA, Ça finit bien la semaine, reprendra les ondes! Alors que Julie Bélanger et son acolyte Jean-Michel Anctil ont animé avec brio tout l'automne, menant des dizaines et des dizaines d'entrevues, voilà que ces derniers s'apprêtent à reprendre leurs aises, pour la suite de la 16e saison.

Dès le vendredi 9 janvier 2026, au coup de 19 h, la saison régulière reprendra donc, avec de nouveaux artistes venus pour promouvoir leurs projets et mener de franches discussions avec le duo d'animateurs. Puis, pour lancer 2026 en grand, seront présents au cours des premiers épisodes de l'année Michel Charrette, Pierre-François Legendre, Ricardo Trogi et Steph Carse, qui vient tout juste de remporter la 5e saison de Chanteurs masqués.

Lors d'un autre épisode, ce sera au tour du trio composé de Jean-François Mercier, Matt Lang et Nathalie Simard de s'asseoir sur le fauteuil des convives de Ça finit bien la semaine. Cette dernière en profitera sans doute pour aborder la venue de sa nouvelle émission. D'autres paires d'invités comprennent également Guylaine Tanguay, Lou-Adriane Cassidy et Alexandre Goyette.

Par ailleurs, on mentionne qu'une édition spéciale sera également diffusée au cours de la seconde partie de la 16e saison, où Gaston Lepage et la jeune Mia Tinayre feront une apparition. Somme toute, il semble que le talk-show annonçant la fin de semaine soit encore à ce jour une destination de choix pour les artistes et les téléspectateurs.

Rappelons que Julie Bélanger et Jean-Michel Anctil animeront ensemble Ça commence bien l'année 2026, où ils recevront les têtes d'affiche de la programmation d'hiver de TVA. Découvrez la liste des invités ici. C'est à ne pas manquer le 4 janvier prochain, à 19 h 30.

