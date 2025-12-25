Julie Bélanger annonce une mauvaise nouvelle sur les réseaux sociaux

Ce mercredi, l'animatrice Julie Bélanger a pris ses abonnés par surprise en leur annonçait une bien mauvaise nouvelle. En effet, alors que celle-ci passait de belles vacances avec son conjoint dans leur chalet à la Côte-Nord, le couple a aperçu des images plutôt inquiétantes sur les caméras de surveillance de leur domicile, à Repentigny.

Les nouvelles n'étaient pas bonnes, explique Julie dans une vidéo sur ses réseaux sociaux, révélant que sa maison avait été inondée sur les trois étages. Dans la vidéo, que vous pouvez voir ci-dessous, on peut d'ailleurs y voir l'ampleur des dégâts. Le constat est tel que nous pouvons tout à fait comprendre le désarroi de l'animatrice, à quelques jours de la fin d'année 2025.

Elle déclare :

« Ça avait commencé par être des super belles vacances. [...] C'était vraiment la concrétisation d'un grand rêve. Tout avait bien débuté, jusqu'au 20 décembre. Là je ne sais pas encore, mais au même moment où j'avais ben du fun avec ma famille, il y avait un dégât d'eau qui se passait, majeur, dans notre maison à Repentigny. Le bordel. »

« Des chutes Niagara qui passent par 3 étages » poursuit-elle. « Donc on avait pas le choix, on est remonté. Donc le 21 décembre on s'est retapé 10 heures de route, pour aller constater les dégâts, avec les deux bébés chiens qui comprenaient rien. Et on est arrivé à notre maison, voir dans quel état c'était. »

Julie, optimiste malgré tout, annonce que de premiers travaux ont été entamés. Cependant, le couple devra être relogé ailleurs, quitte à déménager. On leur souhaite tout le courage nécessaire pour affronter les prochaines semaines, qui risquent d'être déchirantes et très coûteuses.

Sur une note autre, rappelons que Julie Bélanger sera prochainement accompagnée par Jean-Michel Anctil pour l'émission spéciale de la rentrée hivernale de TVA, Ça commence bien l'année 2026. Découvrez la liste des invités ici.

Ce sera à ne pas manquer le 4 janvier prochain, dès 19 h 30.