Voici les invités de Tout le monde en parle ce 4 octobre 2026

Après une édition hautement politisée la semaine dernière, le talk-show Tout le monde en parle proposera cette fois aux téléspectateurs une édition à forte teneur en culture. Celle-ci n'en sera pas moins intéressante, alors que nous aurons le bonheur d'y découvrir des entrevues mémorables auprès des personnalités ayant récemment fait l'actualité.

De ce nombre figure d'emblée Yvon Deschamps, qui visitera le plateau de Guy A. Lepage en compagnie de sa fille Annie, pour présenter la bande-dessinée Yvon avant Deschamps. Rappelons que le mythique humoriste a annoncé une grande nouvelle à ses fans cette semaine. On en parlait ici.

Également ce dimanche à l'émission, le journaliste Michel Jean viendra discuter de la sortie de son tout nouveau livre Nishim. Un autre auteur sera également de le partie, Édouard Louis, qui viendra quant à lui à l'émission pour aborder la venue sur scène de son oeuvre Qui a tué mon père. Les chroniqueurs Mathieu Boivin et Chantal Hébert dresseront de leur côté un bilan de la campagne électorale, à la veille des élections provinciales.

Puis, P'tit Belliveau viendra présenter son quatrième album en carrière, tandis que Virginie Fortin et Jade Brind'Amour, en vedette dans le film Hantée, discuteront de leur projet commun. Une autre belle édition nous attend ce dimanche!

Mentionnons que le coanimateur de la soirée n'a pas encore été annoncé.

Rappelons que la semaine dernière, un invité a décliné l'invitation lancée par la production. Découvrez de qui il s'agit ici.

Tout le monde en parle est diffusé le dimanche à 20 h sur les ondes de Radio-Canada.