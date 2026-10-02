Grande nouvelle concernant Yvon Deschamps

Notre Yvon Deschamps national annonçait aujourd'hui sur ses réseaux sociaux qu'il remontera exceptionnellement sur scène très bientôt, c'est-à-dire le 7 octobre prochain à la Salle Pierre-Mercure à Montréal.

Il fera en effet partie du spectacle-bénéfice Les GRANDES chansons pour les GRANDS de demain et offrira aux spectateurs privilégiés qui auront mis la main sur des billets, un numéro spécialement écrit pour l'occasion. Une soirée au profit des jeunes du Centre Yvon Deschamps où on nous promet musique, souvenirs ainsi que de belles surprises.

Notez qu'il sera bien entouré. Ginette Reno effectuera elle aussi un retour sur scène ce soir-là, après quatre ans d'absence. Celle qui, cet été, admettait lors d'une apparition publique qu'elle choisissait ses sorties étant donné son âge, fera donc partie de la liste des invités. Grégory Charles, Judi Richards, Pierre Flynn, Luce Dufault, Paul Piché et Véronique Claveau y seront également.

Comme il s'agit d'un évènement caritatif, les prix des billets varient entre 250 et 300 $. Vous pouvez vous procurer votre place ici.

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