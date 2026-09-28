Cet artiste a décliné l'invitation de Tout le monde en parle

L'un des sujets d'actualité les plus chauds au Québec la semaine dernière était l'auteur Thélyson Orélien, qui a été accusé d'avoir rédigé son livre C'était ça ou mourir avec l'intelligence artificielle. Plus tard, La Presse a révélé que certains de ses articles avaient été plagiés sur d'autres textes dans différents médias internationaux.

On aurait pu s'attendre à ce que le romancier soit présent sur le plateau de Tout le monde en parle dimanche dernier pour défendre son oeuvre, mais c'est plutôt l'autrice Laura-Ève Lambert et le vice-président information et éditeur adjoint à La Presse, François Cardinal, qui étaient présents pour discuter du dossier.

D'entrée de jeu, Guy A. Lepage a mentionné que Thélyson Orélien avait été invité en studio, tout comme sa maison d'édition, Boréal, mais que les deux ont décliné l'invitation.

Les individus choisis par Tout le monde en parle pour aborder cette histoire ont été critiqués à certains égards par quelques téléspectateurs, mais plusieurs ont aussi salué leurs interventions pertinentes et nuancées, surtout l'avis de l'autrice de Que notre joie demeure.

« Moi, je l'ai lu, ce roman-là, puis je trouve que c'est impossible que ça ait été un prompt au début, puis que tout le roman s'est écrit tout seul. C'est impossible. Il y a de la connaissance, il y a un point de vue, il y a un propos dans ce livre-là. Après ça, si jamais il y a de l'intelligence artificielle, est-ce que c'est dans la reformulation? Est-ce que c'est pour corriger certaines choses? On ne le sait pas », a-t-elle dit.

Voici quelques réactions des téléspectateurs face à ses propos :

« Je suis d’accord avec Laura-Ève c’est beaucoup plus large, le problème de l’IA. C’est un grave problème de société pour l’humanité. Tout le monde utilise l’IA. »

« Laura-Ève a commenté de façon sensible la situation, je me positionne au même endroit, je suis présentement sur une voie d'observation, considérant qu'on ne peut demander à une IA, en se levant un matin, d'écrire un livre, elle finira, assez rapidement, par délirer. »

« J’ai vraiment apprécié les propos et nuances de Laura-Ève Lambert »

« Une première pour moi cette Laura-Ève, entrevue calme, intelligente et qui nous fait réfléchir sur notre facilité à juger certains sujets sans prendre du recul, je l’ai trouvée inspirante et assumée. »

À noter que la politique a tenu une place importante dans l'émission de dimanche de Tout le monde en parle. Voyez la réaction du public face à cette entrevue différente ici.

Tout le monde en parle se poursuit les dimanches soirs à 20 h sur les ondes d'ICI Télé.