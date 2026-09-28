Tout le monde en parle : Le public donne son avis sur l'entrevue avec les 5 chefs

Alors que, par les années passées, Tout le monde en parle recevait les représentants de chaque parti en alternance jusqu'aux élections, cette fois, les cinq chefs se sont présentés sur le plateau en même temps. Alors que les téléspectateurs s'attendaient à du cafouillage et de la confusion, ils ont été surpris du respect et de l'unité qui régnaient en studio.

Il faut savoir que l'entrevue était divisée en deux : une première partie plus sérieuse sur les enjeux sensibles, puis un quiz plus léger au retour de la pause.

« Merci à l’équipe de TLMEP pour ce beau moment de télé qui nous on fait voir des chefs civilisés qui ont le sens de l’humour et savent faire consensus sur plusieurs points »

« Je viens juste d'écouter nos 5 chefs en campagne électorale à Tout le monde en parle ! Quelle belle démocratie nous avons au Québec !!! Ça me rassure dans ces temps incertains, pleins de guerre partout dans le monde !! Nous, je crois qu'on s'aime malgré nos différences ! ❤🥰❤ »

« Je suis POUR un débat des chefs, pour ou contre, toujours comme cela est fait ce soir à « Tout le monde en parle ». Réponses courtes, réponses précises et claires!! »

« Bravo à TLMEP. Pour une fois, on a pu voir une discussion respectueuse entre les candidats et de bien comprendre les enjeux de chaque partie. C’est ce type de discussion que les citoyens méritent au lieu du dénigrement et des méchantes critiques. Le respect est une valeur qui permet à chacun de vivre en harmonie. »

« J'ai adoré! J'avais peur que ça soit cacophonique, ç'a été le plus discipliné des débats 🤣 et j'ai appris plein de choses. Bravo TLMEP »

« Merci 😊 C’était super de les voir plus « humains » et avoir du plaisir ensemble. Ils ont tous un petit quelque chose d’intéressant 😅 »

« Ah, que j’ai aimé cette émission avec les chefs! J’ai vraiment aimé les voir se prêter au jeu. On voit qu’ils sont fatigués, mais malgré tout, je les ai tous trouvés tellement sympathiques. »

« Bravo TLMEP et aux candidats. Peu importe notre choix de parti, il faut saluer la classe et l’humanité de ces leaders. C’est très marquant dans cette ère de politique poubelle. Ce soir le Québec a montré quelque chose de spécial au monde entier. »

Bien sûr, il y a quelques commentaires plus négatifs au travers, mais, comme la page Facebook de Tout le monde en parle est loin d'être reconnue comme un lieu de bienveillance, on peut assurément affirmer que l'équipe du talk-show a réussi là où bien d'autres ont échoué en permettant au public de découvrir l'humain derrière le politicien.

Tout le monde en parle se poursuit les dimanches soirs à 20 h sur les ondes de ICI Télé.